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Японія передасть автотрансформатори та енергетичне обладнання для України

10 березня 2023 23:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Йосімаса Хаясі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 10 березня, відбулася онлайн-зустріч країн G7, в якій брав участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Після неї стало відомо, що Японія відправить велику партію енергетичного обладнання для України.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі.

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Деталі

"Японія має намір поставити близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання. Японія сприятиме подальшому відновленню енергосистеми України в середньостроковій та довгостроковій перспективі", — йдеться в заяві.

Під час онлайн-зустрічі представники країн обговорили питання підтримки та відновлення енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, в енергопостачальній компанії Yasno (група ДТЕК) пояснили, чому змушені наперед вимикати світло під час ракетних обстрілів. Стверджують, що це мінімізує наслідки ударів.

Також ми писали, що Україна продовжує ліквідувати наслідки терористичної атаки на її енергосистему, яку здійснили російські терористи. 9 березня росія запустила по українській енергетичній інфраструктурі 81 ракету і 8 дронів, проте Сили оборони України змогли знищити 34 ракети і 4 БпЛА.

Додамо, Японія слідом за США та Канадою вирішила запровадити нові санкції проти росії. Йдеться про персональні обмеження та заборону певних видів експорту, серед яких БпЛА.

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