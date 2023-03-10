Япония передаст автотрансформаторы и энергетическое оборудование для Украины

Йосимаса Хаяси

Сегодня, 10 марта, прошла онлайн-встреча стран G7, в которой принимал участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. После нее стало известно, что Япония направит большую партию энергетического оборудования для Украины.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси.

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"Япония намерена поставить около 10 автотрансформаторов и 140 единиц энергетического оборудования. Япония будет способствовать дальнейшему восстановлению энергосистемы Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — говорится в заявлении.

В ходе онлайн-встречи представители стран обсудили вопросы поддержки и восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, в энергоснабжающей компании Yasno (группа ДТЭК) объяснили, почему вынуждены заранее выключать свет во время ракетных обстрелов. Утверждают, что это минимизирует последствия ушибов.

Также мы писали, что Украина продолжает ликвидировать последствия террористической атаки на ее энергосистему, которую осуществили российские террористы. 9 марта россия запустила по украинской энергетической инфраструктуре 81 ракету и 8 дронов, однако Силы обороны Украины смогли уничтожить 34 ракеты и 4 БпЛА.

Япония вслед за США и Канадой решила ввести новые санкции против россии. Речь идет о персональных ограничениях и запрете определенных видов экспорта, среди которых БПЛА.