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"Ідеться про тисячі осіб": Зеленський розповів про масштабну перевірку ВЛК

30 серпня 2023 23:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Ідеться про тисячі осіб": Зеленський розповів про масштабну перевірку ВЛК
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів детальніше про засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій. Він розповів, що зараз триває перевірка по всій країні.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

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Перевірка ВЛК

За словами Зеленського, зовсім скоро правоохоронці закінчать масштабну перевірку ВЛК. Він розповів, що наразі є декілька висновків. 

"Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК", — наголосив Зеленський.

Український лідер зазначив, що це були корумповані рішення. За його словами, у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано. Зеленський розповів, що вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. 

Глава держави наголосив, що зафіксовано конкретні докази. Він повідомив, що хабарі були від 3 до 15 тисяч доларів. За словами Зеленського, всі винні будуть відповідати. 

"Окремо буде проаналізований і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Ідеться щонайменше про тисячі осіб", — повідомив Президент України.

Зеленський зазначив, що буде вирішено й те, із чим звертаються майже всі командири на місцях, — поняття так званої обмеженої придатності. Він заявив, що це поняття дуже довго давало змогу маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. 

Цифровізація роботи ВЛК

Зеленський наголосив, що наразі дуже важливим є цифровізація роботи ВЛК. 

"Жодних черг. Жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі", — зазначив глава держави.

За його словами, урядовці завершать цю роботу щодо цифровізації. Він сказав, що потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК. 

"Деякі регіони, наприклад Волинь, на сто відсотків забезпечили це. А інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини", — розповів Зеленський.

Український лідер додав, що військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб розв’язати це питання.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Темою були військово-лікарські комісії. 

Також ми писали, що український лідер Володимир Зеленський повідомив, що військові звернулися до нього щодо посилення мобілізаційних заходів в нашій країні. За його словами, в цьому питання потрібно "навести порядок". 

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