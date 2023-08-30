"Речь идет о тысячах человек": Зеленский рассказал о масштабной проверке ВВК

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробнее о заседании СНБО относительно военно-врачебных комиссий. Он рассказал, что сейчас идет проверка по всей стране.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

Читайте также:

Проверка ВВК

По словам Зеленского, совсем скоро правоохранители закончат масштабную проверку ВВК. Он рассказал, что есть несколько выводов.

"Нужно проверить значительный массив решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты после 24 февраля. Сегодня на СНБО была представлена соответствующая статистика. Есть примеры областей, где после февраля прошлого года в десять раз возросло количество снятия с воинского учета из-за решения ВВК", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что это были коррумпированные решения. По его словам, в рамках уголовных производств, которые продолжаются сейчас в отношении работников ВВК и МСЭК, видно еще лучше, сколько решений могло быть сфальсифицировано. Зеленский рассказал, что уже есть четко установленные правоохранителями необоснованные решения ВВК.

Глава государства подчеркнул, что зафиксированы конкретные доказательства. Он сообщил, что взятки были от 3 до 15 тысяч долларов. По словам Зеленского, все виновные будут отвечать.

"Отдельно будет проанализирован и перечень тех, кто поехал за границу благодаря очевидно сомнительным решениям ВВК. Прежде всего благодаря решениям тех, кто уже пойман на взятках. Речь идет как минимум о тысячах человек", — сообщил Президент Украины.

Зеленский отметил, что будет решено и то, с чем обращаются почти все командиры на местах, — понятие так называемой ограниченной пригодности. Он заявил, что это понятие очень долго позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений.

Цифровизация работы ВВК

Зеленский подчеркнул, что сейчас очень важна цифровизация работы ВВК.

"Никаких очередей. Никаких блужданий ради того, чтобы найти или подписать нужную бумажку. Это все можно обеспечить на электронном уровне и присутствием нужного военного именно там, где проходит ВВК, если это в гражданском медицинском учреждении", — отметил глава государства.

По его словам, чиновники завершат эту работу относительно цифровизации. Он сказал, что нужна полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения ВВК.

"Некоторые регионы, например Волынь, на сто процентов обеспечили это. А другой пример — в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины", — рассказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что военное командование, медицинская сфера, все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос.

Напомним, сегодня, 30 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Темой были военно-врачебные комиссии.

Также мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему по поводу усиления мобилизационных мероприятий в нашей стране. По его словам, в этом вопросе нужно "навести порядок".