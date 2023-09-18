"Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Студенти на парах в університеті. Фото: ukrinform.ua

З 1 вересня більшість українських університетів відновили очне навчання, вперше за останні 3,5 роки, дотримуючись рекомендацій МОН України. Тепер у ЗВО погрожують масовими відрахуваннями серед студентів та назвали причини.

Про це повідомляє Vesti.ua

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У повідомленні йдеться, що після введення карантину у 2020 році через COVID-19, більшість навчального процесу перейшла в онлайн-режим. Хоча були спроби повернення до навчання, вони були короткочасними.

Також повідомляється, що правила передбачають, що студенти мають відвідати заняття упродовж перших 10 днів нового семестру. Інакше їх можуть виключити із вишу. Сергій Гнатюк, декан факультету комп'ютерних наук Національного авіаційного університету, зазначив, що багато студентів перебувають за кордоном на момент початку навчання.

"Ми маємо визначити, хто вже почав заняття. Залежно від цього вирішимо, чи ми продовжуватимемо з ними дистанційне навчання чи виключатимемо зі списку", — каже Гнатюк.

Своєю чергою, заступник декана кібернетичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олена Кашпур підтвердила, що їхня політика сувора.

"Якщо студент не з'являється протягом 10 днів, його буде виключено відповідно до розпорядження ректора", — уточнила Кашпур.

Нагадаємо, що мешканці Житомирської області скаржаться, що студентам магістратури денної форми навчання відмовляють у відстроченні.

Водночас згідно із законом, студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Однак нещодавно з'явився законопроєкт, який вносить певні зміни до цієї ситуації.