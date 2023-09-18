"Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

Студенты на парах в университете. Фото: ukrinform.ua

С 1 сентября большинство украинских университетов возобновили очное обучение, первый раз за последние 3,5 года, следуя рекомендации МОН Украины. Теперь, в ВУЗах грозятся массовыми отчислениями среди студентов и назвали причины.

Об этом сообщает Vesti.ua

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В сообщении говорится, что после введения карантина в 2020 году из-за COVID-19, большая часть учебного процесса перешла в онлайн-режим. Хотя были попытки возврата к очному обучению, они были кратковременными.

Также сообщается, что правила предусматривают, что студенты должны посетить занятия в течение первых 10 дней нового семестра. В противном случае их могут исключить из вуза. Сергей Гнатюк, декан факультета компьютерных наук Национального авиационного университета, указал, что многие студенты находятся за границей на момент начала учебы.

"Мы должны определить, кто уже начал занятия. В зависимости от этого решим, будем ли мы продолжать с ними дистанционное обучение или исключать из списка", — говорит Гнатюк.

В свою очередь заместитель декана кибернетического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Елена Кашпур подтвердила, что их политика строга.

"Если студент не появляется в течение 10 дней, он будет исключен в соответствии с распоряжением ректора", — уточнила Кашпур.

Напомним, что жители Житомирской области жалуются, что студентам магистратуры дневной формы обучения отказывают в отсрочке.

В то же время по закону студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако недавно появился законопроект, вносящий определенные изменения в этой ситуации.