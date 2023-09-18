Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов arrow

"Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

18 сентября 2023 10:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов
Студенты на парах в университете. Фото: ukrinform.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С 1 сентября большинство украинских университетов возобновили очное обучение, первый раз за последние 3,5 года, следуя рекомендации МОН Украины. Теперь, в ВУЗах грозятся массовыми отчислениями среди студентов и назвали причины.

Об этом сообщает Vesti.ua

Читайте также:

Студентов массово отчисляют из ВУЗов за неявку на пары

В сообщении говорится, что после введения карантина в 2020 году из-за COVID-19, большая часть учебного процесса перешла в онлайн-режим. Хотя были попытки возврата к очному обучению, они были кратковременными.

Также сообщается, что правила предусматривают, что студенты должны посетить занятия в течение первых 10 дней нового семестра. В противном случае их могут исключить из вуза. Сергей Гнатюк, декан факультета компьютерных наук Национального авиационного университета, указал, что многие студенты находятся за границей на момент начала учебы.

"Мы должны определить, кто уже начал занятия. В зависимости от этого решим, будем ли мы продолжать с ними дистанционное обучение или исключать из списка", — говорит Гнатюк.

В свою очередь заместитель декана кибернетического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Елена Кашпур подтвердила, что их политика строга.

"Если студент не появляется в течение 10 дней, он будет исключен в соответствии с распоряжением ректора", — уточнила Кашпур.

Напомним, что жители Житомирской области жалуются, что студентам магистратуры дневной формы обучения отказывают в отсрочке.

В то же время по закону студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако недавно появился законопроект, вносящий определенные изменения в этой ситуации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз