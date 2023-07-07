Мобілізація в Україні — як діяти, якщо ТЦК відмовляє у відстрочці

Військовозобов'язаний явився до територіального центру комплектування. Фото: ООТЦК та СП

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу. Водночас є категорії, які мають законні підстави для відстрочення від мобілізації. Та часом такі громадяни стикаються з проблемою — ТЦК їм відмовляють.

Адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі розповів, як довести ТЦК та СП своє право на відстрочку та куди скаржитися у разі необґрунтованої відмови.

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За словами правознавця, перелік осіб, які мають право на відстрочку, зазначений у ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Якщо військовозобов'язаний підпадає хоча б під одну категорію зі списку, він вже не підлягає призову.

Що робити, щоб довести своє право на відстрочку

Кравець зазначив, що це досить не простий процес, який потребуватиме багато часу та енергії. Проте, якщо ви готові відстоювати свої права, для початку необхідно вдатися до наступних дій:

"Ви можете подати нотаріально посвідчені документи, звернутися до адвокатів. Адвокати направлять відповідний запит стосовно отримання дозволу щодо відстрочки від мобілізації".

Правознавець запевнив, що цього, як правило, буває достатньо, щоб ТЦК відступив та погодив право на відстрочку.

"В принципі ТЦК та СП досить нормально до цього відносяться. Інколи буває, що намагаються вимагати проходження ВЛК. Хоча це не передбачено жодним нормативно-правовим актом. І коли вони бачать адвокатів, то, в більшості випадків, надають відповідні згоди без будь-яких проблем. Можуть попросити ще додаткові документи. Але це не питання, направимо ще документи", — розповідає Кравець.

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: ООТЦК та СП

Чи варто йти до суду

Якщо ТЦК та СП відмовляють у відстрочці, але є законні підстави на її отримання, Ростислав Кравець радить у такому випадку надати додаткові документи, попросити пояснень щодо відмови. Проте не звертатися до суду.

"Якщо є час і натхнення, можете пояснити їм, що їх дії неправомірні. Однак, в суд звертатися — це дуже велика тяганина. Крім того, я звертаю вашу увагу, що подання позову до суду жодним чином не зупиняє мобілізацію", — підкреслив фахівець.

На його думку, краще дочекатися, коли ТЦК самі складуть адмінпротокол.

"Якщо вони склали відповідний адміністративний протокол. Просто ідемо до суду і оскаржуємо, в процесі встановлюємо неправомірність дій ТЦК. Це буде значно швидше, ніж ви будете самостійно звертатися до адміністративного суду і будете оскаржувати та вимагати від них надати відстрочку. Хай вони перші нападають. Оборонятись в такому випадку виявляється більш дієвим, ефективним, ніж самим нападати на ТЦК та СП і доказувати їм в суді, що вони не праві", — пояснив Кравець.

Раніше ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.

Нагадаємо в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько розповів, як правильно написати заяву на відстрочку від мобілізації.

Також ми розповідали, адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.