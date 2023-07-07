Мобилизация в Украине — как действовать, если ТЦК отказывает в отсрочке

Военнообязанный явился в территориальный центр комплектования. Фото: ООТЦК и СП

В Украине действуют военное положение и общая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу. В то же время есть категории, которіе имеют законные основания для отсрочки от мобилизации. И иногда такие граждане сталкиваются с проблемой — ТЦК им отказывают.

Адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале рассказал, как доказать ТЦК и СП свое право на отсрочку и куда жаловаться в случае необоснованного отказа.

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По словам правоведа, перечень лиц, имеющих право на отсрочку, указан в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если военнообязанный подпадает хотя бы под одну категорию из списка, он уже не подлежит призыву.

Что делать, чтобы доказать свое право на отсрочку

Кравец отметил, что это достаточно непростой процесс, который потребует много времени и энергии. Однако, если вы готовы отстаивать свои права, для начала необходимо прибегнуть к следующим действиям:

"Вы можете подать нотариально удостоверенные документы, обратиться к адвокатам. Адвокаты направят соответствующий запрос относительно получения разрешения по отсрочке от мобилизации".

Правовед заверил, что этого, как правило, бывает достаточно, чтобы ТЦК отступил и согласовал право на отсрочку.

"В принципе, ТЦК и СП достаточно нормально к этому относятся. Иногда бывает, что пытаются требовать прохождения ВВК. Хотя это не предусмотрено никаким нормативно-правовым актом. И когда они видят адвокатов, то в большинстве случаев дают соответствующие согласия без всяких проблем. Могут попросить еще дополнительные документы. Но это не вопрос, направим еще документы", — рассказывает Кравец.

Военнообязан в ТЦК и СП. Фото: ООТЦК и СП

Стоит ли идти в суд

Если ТЦК и СП отказывают в отсрочке, но есть законные основания для ее получения, Ростислав Кравец советует в таком случае предоставить дополнительные документы, попросить объяснений об отказе. Однако не обращаться в суд.

"Если есть время и вдохновение, можете объяснить им, что их действия неправомерны. Однако в суд обращаться — это очень большая волокита. Кроме того, я обращаю ваше внимание, что подача иска в суд никоим образом не останавливает мобилизацию", — подчеркнул специалист.

По его мнению, лучше дождаться, когда ТЦК сами составят админпротокол.

"Если они составили соответствующий административный протокол, просто идем в суд и обжалуем, в процессе устанавливаем неправомерность действий ТЦК. Это будет значительно быстрее, чем если вы будете самостоятельно обращаться в административный суд и обжаловать и требовать от них предоставить отсрочку. Пусть они первые нападают. Обороняться в таком случае оказывается более действенным, эффективным, чем самим нападать на ТЦК и СП и доказывать им в суде, что они не правы", — пояснил Кравец.

Ранее мы сообщали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

Напомним в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько рассказал, как правильно написать заявление на отсрочку от мобилизации.

Также мы рассказывали, что адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не стоит бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.