Є саме те, що потрібно нашим солдатам, — Зеленський про візит до США

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже вагомою зустріч із Президентом Байденом, його командою. Він вдячний за новий оборонний пакет.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Володимир Зеленський подякував Президентові США за оголошений новий потужний пакет допомоги Україні.

"Дуже потужний пакет. Є саме те, що потрібно нашим солдатам зараз", — заявив Глава Української держави.

Він висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів у посиленні захисту українського неба, розширенні можливостей для експорту зерна, реалізації Формули миру та проведенні Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішні перемовини були потужними й важливими.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів в ексклюзивному коментарі кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук про свої враження від візиту до США.

На питання нашої кореспондентки "Що везете в Україну?" загадково відповів двома словами: "Веземо. Багато".