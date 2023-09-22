Є саме те, що потрібно нашим солдатам, — Зеленський про візит до США
Президент України Володимир Зеленський назвав дуже вагомою зустріч із Президентом Байденом, його командою. Він вдячний за новий оборонний пакет.
Про це повідомляє Офіс Президента України.
Візит Зеленського до США
Володимир Зеленський подякував Президентові США за оголошений новий потужний пакет допомоги Україні.
"Дуже потужний пакет. Є саме те, що потрібно нашим солдатам зараз", — заявив Глава Української держави.
Він висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів у посиленні захисту українського неба, розширенні можливостей для експорту зерна, реалізації Формули миру та проведенні Глобального саміту миру.
Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішні перемовини були потужними й важливими.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів в ексклюзивному коментарі кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук про свої враження від візиту до США.
На питання нашої кореспондентки "Що везете в Україну?" загадково відповів двома словами: "Веземо. Багато".