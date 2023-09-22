Есть именно то, что нужно нашим солдатам, — Зеленский о визите в США

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень значимой встречу с Президентом Байденом, его командой. Он признателен за новый оборонный пакет.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Владимир Зеленский поблагодарил Президента США за новый мощный пакет помощи Украине.

"Очень мощный пакет. Есть именно то, что нужно нашим солдатам сейчас", - заявил глава украинского государства.

Он выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов в усилении защиты украинского неба, расширении возможностей для экспорта зерна, реализации Формулы мира и проведении Глобального саммита мира.

Владимир Зеленский отметил, что сегодняшние переговоры были мощными и важными.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эксклюзивном комментарии корреспондентке Новини.LIVE Ульяне Бойчук о своих впечатлениях от визита в США.

На вопрос нашей корреспондентки "Что везете в Украину?" загадочно ответил двумя словами: "Везем. Много".