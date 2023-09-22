Есть именно то, что нужно нашим солдатам, — Зеленский о визите в США
Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень значимой встречу с Президентом Байденом, его командой. Он признателен за новый оборонный пакет.
Об этом сообщает Офис Президента Украины.
Визит Зеленского в США
Владимир Зеленский поблагодарил Президента США за новый мощный пакет помощи Украине.
"Очень мощный пакет. Есть именно то, что нужно нашим солдатам сейчас", - заявил глава украинского государства.
Он выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов в усилении защиты украинского неба, расширении возможностей для экспорта зерна, реализации Формулы мира и проведении Глобального саммита мира.
Владимир Зеленский отметил, что сегодняшние переговоры были мощными и важными.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эксклюзивном комментарии корреспондентке Новини.LIVE Ульяне Бойчук о своих впечатлениях от визита в США.
На вопрос нашей корреспондентки "Что везете в Украину?" загадочно ответил двумя словами: "Везем. Много".