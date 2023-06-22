Єдиний реєстр зброї — що зміниться з 23 червня та як подати документи на дозвіл

Єдиний реєстр зброї в Україні. Фото: РБК Україна

В Україні вже з 23 червня почне працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Його було створено з метою автоматизувати облік зброї. Також процес отримання дозволів стене більш зручним, документи можна буде подати в електронному кабінеті.

Про це повідомили у Telegram-каналі медійного майданчика Сил оборони "Military Media Center", що координується Міноборони України.

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Які переваги Єдиного реєстру зброї

Серед головних переваг називають:

спрощену процедуру отримання дозволів;

легкість отримання інформації про свою зареєстровану зброю;

відсутність потреби відвідування органу Нацполіції для отримання послуги.

Що зміниться після запровадження Єдиного реєстру зброї

Коли ЄРЗ буде запроваджено:

відбудеться перехід дозволів на електронний формат;

з'явиться можливість подати документи на зброю в електронному кабінеті через Єдине вікно для громадян;

у додатку "Дія" у майбутньому відображатиметься інформація про зброю та дозволи;

замість паперових бланків формуватимуться виписки з ЄРО з QR-кодами.

Зброя в руках. Фото: google.com

Як отримати дозвіл на зброю

Єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів. Тому українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції.

Що необхідно зробити при поданні документів на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина":

зайти на портал "Єдине вікно громадянина";

авторизуватись;

оформити заявку;

прикріпити пакет необхідних документів;

додати сканкопії;

завірити копії електронним підписом;

відправити запит.

Які документи необхідно надати для отримання дозволу на зброю

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу поліції за місцем проживання заявника;

заповнена картка-заява;

довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

медична довідка;

копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в паспорті, необхідно надати документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо).

Для отримання дозволу на зберігання та носіння (реєстрація) холодної зброї необхідно звернутись до Національної поліції України із пакетом документів:

заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім'я керівника органу поліції;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

договір страхування.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували матеріал про те, як жителі Одеси ставляться до легалізації зброї в Україні.