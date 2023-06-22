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Единый реестр оружия заработает с 23 июня: как украинцам получить разрешение

22 июня 2023 05:35
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Единый реестр оружия — что изменится с 23 июня и как подать документы на разрешение
Единый реестр оружия в Украине. Фото: РБК Украина
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине уже с 23 июня заработает Единый реестр оружия (ЕРЗ). Он был создан с целью автоматизировать учет оружия. Также процесс получения разрешений в стене более удобным, документы можно будет подать в электронном кабинете.

Об этом сообщили в Telegram-канале медийной площадки Сил обороны "Military Media Center", координируемой Минобороны Украины.

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Какие преимущества Единого реестра оружия

Среди главных преимуществ называют:

  • упрощенную процедуру получения разрешений;
  • легкость получения информации о своем зарегистрированном оружии;
  • отсутствие потребности в посещении органа Нацполиции для получения услуги.

Что изменится после введения Единого реестра оружия

Когда ЕРЗ будет введено:

  • произойдет переход разрешений на электронный формат;
  • представится возможность подать документы на оружие в электронном кабинете через Единое окно для граждан;
  • в приложении "Действие" в будущем будет отображаться информация об оружии и разрешениях;
  • вместо бумажных бланков будут формироваться выписки из ЕРО с QR-кодами.

 

Что изменится после введения Единого реестра оружия
Оружие в руках. Фото: google.com

Как получить разрешение на оружие

Единый реестр оружия предполагает создание электронных кабинетов. Поэтому украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома без посещения органа Нацполиции.

Что необходимо сделать при подаче документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина":

  • зайти на портал "Единое окно гражданина";
  • авторизоваться;
  • оформить заявку;
  • прикрепить пакет необходимых документов;
  • добавить сканкопии;
  • заверить копии электронной подписью;
  • Отправить запрос.

Какие документы необходимо предоставить для получения разрешения на оружие

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

  • заявление о выдаче разрешения на приобретение оружия на имя руководителя органа полиции по месту жительства заявителя;
  • заполненная карточка-заявление;
  • справка об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применении;
  • медицинская справка;
  • копии 1, 2 и 11 страниц паспорта гражданина Украины;
  • платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделение почтовой связи или кода проводимой операции о внесении средств на предоставление соответствующей платной услуги;
  • если фактическое проживание гражданина иное, чем указанное в паспорте, необходимо предоставить документ, подтверждающий фактическое место жительства гражданина (договор аренды жилого помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.).

Для получения разрешения на хранение и ношение (регистрация) холодного оружия необходимо обратиться в Национальную полицию Украины с пакетом документов:

  • заявление о выдаче разрешения на хранение и ношение оружия на имя руководителя органа полиции;
  • две фотографии размером 3 х 4 см;
  • дубликат разрешения с отметкой магазина о продаже оружия, устройства или с отметкой о переоформлении в установленном законодательством порядке;
  • платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделение почтовой связи или кода проводимой операции о внесении средств на предоставление соответствующей платной услуги;
  • договор страхования

 

Напомним, Новини.LIVE подготовили материал о том, как жители Одессы относятся к легализации оружия в Украине.

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