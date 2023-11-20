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Єрмак зустрівся з гендиректором Fox Corporation Лакланом Мердоком у Києві

20 листопада 2023 13:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Єрмак зустрівся з гендиректором Fox Corporation Лакланом Мердоком у Києві
Зустріч Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та генерального директора Fox Corporation Лаклана Мердока. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з генеральним директором медійної корпорації Fox Corporation Лакланом Мердоком. Він прибув з візитом до нашої країни. 

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

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У зустрічі також взяв участь журналіст телеканалу Fox News Бенджамін Холл, який потрапив під російський обстріл на Київщині 14 березня 2022 року і був важко поранений. Тоді його врятували лікарі, а зараз він знову приїхав в Україну.

Також на зустрічі був присутній журналіст британського видання The Sun Джером Старкі.

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Голова Fox Corporation Лаклан Мердок. Фото: ОП

"Для голови Fox Corporation було проведено інформаційний брифінг щодо ситуації на передовій, захисту українського неба та стану енергетичного сектора, наслідків російської агресії для цивільного населення та інфраструктури, злочинів РФ проти українських дітей, а також взаємодії України, США та інших міжнародних партнерів у протистоянні повномасштабній російській агресії", — зазначив Єрмак.

Крім того, представники сил безпеки й оборони України розповіли журналістам про загальну ситуацію в зоні бойових дій, успіхи України в Чорному морі.

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Зустріч Єрмака з представниками іноземних ЗМІ. Фото: ОП

Також йшлося про повітряно-ракетні загрози з боку РФ із настанням зимового періоду та важливість подальшого посилення української системи ППО.

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Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський провів зустріч з журналістом Fox News Бенджаміном Холлом. Він навесні 2022 року потрапив під російський обстріл на Київщині й був важко поранений.

Крім того, ми писали, що до Києва з неоголошеним візитом прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Посадовець планує зустрітися з українськими лідерами.

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