Ермак встретился с гендиректором Fox Corporation Лакланом Мердоком в Киеве

Встреча руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и генерального директора Fox Corporation Лаклана Мердока. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с генеральным директором медийной корпорации Fox Corporation Лакланом Мердоком. Он прибыл с визитом в нашу страну.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

Читайте также:

Ермак встретился с главой Fox Corporation Мердоком

Во встрече также принял участие журналист телеканала Fox News Бенджамин Холл, попавший под российский обстрел в Киевской области 14 марта 2022 года и тяжело раненный. Тогда его спасли врачи, а сейчас он снова приехал в Украину.

Также на встрече присутствовал журналист британского издания The Sun Джером Старки.

Глава Fox Corporation Лаклан Мердок. Фото: ОП

"Для главы Fox Corporation был проведен информационный брифинг по ситуации на передовой, защите украинского неба и состоянию энергетического сектора, последствиям российской агрессии для гражданского населения и инфраструктуры, преступлениям РФ против украинских детей, а также взаимодействию Украины, США и других международных партнеров в противостоянии полномасштабной российской агрессии", — отметил Ермак.

Кроме того, представители сил безопасности и обороны Украины рассказали журналистам об общей ситуации в зоне боевых действий, успехах Украины в Черном море.

Встреча Ермака с представителями иностранных СМИ. Фото: ОП

Речь также шла о воздушно-ракетных угрозах со стороны РФ с наступлением зимнего периода и важности дальнейшего усиления украинской системы ПВО.

Скриншот поста Ермака

Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел встречу с журналистом Fox News Бенджамином Холлом. Он весной 2022 года попал под российский обстрел в Киевской области и был тяжело ранен.

Кроме того, мы писали, что в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Чиновник планирует встретиться с украинскими лидерами.