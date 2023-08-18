Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Єрмак зустрівся з главою СОТ: що обговорювали arrow

Єрмак зустрівся з главою СОТ: що обговорювали

18 серпня 2023 02:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Єрмак зустрівся з главою СОТ: що обговорювали
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Президент України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з генеральним директором Світової організації торгівлі доктором Нгозі Оконджо-Івеала. Голова СОТ перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомляє Офіс президента.

Читайте також:

Єрмак провів переговори з головою СОТ

Однією з головних тем зустрічі було обговорення захисту вільної торгівлі в регіоні Чорного моря, який опинилася під загрозою через агресію Росії проти України.

Єрмак звернув увагу на цілеспрямоване нищення Росією транспортної та аграрної інфраструктури України й блокаду українських портів.

"Росія своїми діями створює безпосередню загрозу продовольчій безпеці та порушує свободу торгівлі, зокрема в Чорному морі", — сказав він.

Він також запропонував розглянути можливість залучення Світової організації торгівлі до імплементації другого пункту Української формули миру, що має назву "Продовольча безпека".

Раніше ми розповідали, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про переговори з президентом Туреччини Реджеп Таїпом Ердоганом про повернення "азовців" в Україну. За його словами, ніяких додаткових умов з боку Туреччини не висувалося.

Нагадуємо, в Офісі Президента сказали, що необхідно для відповіді РФ за обстріл Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 17 серпня: звільнення обласних воєнкомів та ціни на електрику

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз