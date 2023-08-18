Єрмак зустрівся з главою СОТ: що обговорювали

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Президент України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з генеральним директором Світової організації торгівлі доктором Нгозі Оконджо-Івеала. Голова СОТ перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомляє Офіс президента.

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Однією з головних тем зустрічі було обговорення захисту вільної торгівлі в регіоні Чорного моря, який опинилася під загрозою через агресію Росії проти України.

Єрмак звернув увагу на цілеспрямоване нищення Росією транспортної та аграрної інфраструктури України й блокаду українських портів.

"Росія своїми діями створює безпосередню загрозу продовольчій безпеці та порушує свободу торгівлі, зокрема в Чорному морі", — сказав він.

Він також запропонував розглянути можливість залучення Світової організації торгівлі до імплементації другого пункту Української формули миру, що має назву "Продовольча безпека".

Раніше ми розповідали, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про переговори з президентом Туреччини Реджеп Таїпом Ердоганом про повернення "азовців" в Україну. За його словами, ніяких додаткових умов з боку Туреччини не висувалося.

Нагадуємо, в Офісі Президента сказали, що необхідно для відповіді РФ за обстріл Одеси