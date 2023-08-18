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Ермак встретился с главой ВТО: что обсуждали

18 августа 2023 02:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ермак встретился с главой ВТО: что обсуждали
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Президент Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации доктором Нгози Оконджо-Ивеала. Глава ВТО находится с визитом в Украине.

Об этом сообщает Офис президента.

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Одной из главных тем встречи было обсуждение защиты свободной торговли в регионе Черного моря, оказавшейся под угрозой из-за агрессии России против Украины.

Ермак обратил внимание на целенаправленное уничтожение Россией транспортной и аграрной инфраструктуры Украины и блокаду украинских портов.

"Россия своими действиями создает непосредственную угрозу продовольственной безопасности и нарушает свободу торговли, в частности, в Черном море" , — сказал он.

Он также предложил рассмотреть возможность привлечения Всемирной торговой организации к имплементации второго пункта Украинской формулы мира, который называется "Продовольственная безопасность".

Ранее мы рассказывали, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о переговорах с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом о возвращении "азовцев" в Украину. По его словам, никаких дополнительных условий со стороны Турции не выдвигалось.

Напомним, в Офисе Президента сказали, что необходимо для ответа РФ за обстрел Одессы

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