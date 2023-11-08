Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Європейська комісія офіційно порекомендувала розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Наша держава виконала 90% рекомендацій від ЄК.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.

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"Українці глибоко реформують свою країну і готуються до вступу в ЄС, навіть у той час, коли вони ведуть екзистенційну війну. Сьогодні Комісія рекомендує Раді ЄС розпочати переговори про вступ з Україною", — написала вона у своєму дописі в соцмережі X.

Скриншот допису Урсули фон дер Ляєн

Як пише "Європейська правда", президентка Єврокомісії заявила, що Україна виконала понад 90% рекомендацій, які висунула ЄК.

Відкриття перемовин про вступ

"На цій підставі ми рекомендували сьогодні, щоб Рада відкрила переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна виконає триваючі реформи", — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Єврокомісія надасть звіт у березні 2024 року щодо цього питання.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. Він зазначив, що Україна слідує усім стандартам Євросоюзу, й вона відіграє вирішальне значення для ЄС.