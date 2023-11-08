Еврокомиссия официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Европейская комиссия официально порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Наше государство выполнило 90% рекомендаций от ЕК.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге в Брюсселе.

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"Украинцы глубоко реформируют свою страну и готовятся к вступлению в ЕС, даже в то время, когда они ведут экзистенциальную войну. Сегодня Комиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной", — написала она в своем сообщении в соцсети X.

Скриншот сообщения Урсулы фон дер Ляен

Как пишет "Европейская правда", президент Еврокомиссии заявила, что Украина выполнила более 90% рекомендаций, которые выдвинула ЕК.

Открытие переговоров о вступлении

"На этом основании мы рекомендовали сегодня, чтобы Рада открыла переговоры о вступлении. Мы также рекомендуем, чтобы Рада одобрила переговорную рамку, когда Украина выполнит продолжающиеся реформы", — подчеркнула Урсула фон дер Ляен .

По ее словам, Еврокомиссия предоставит отчет в марте 2024 года по этому вопросу.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отчете по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии. Он отметил, что Украина следует всем стандартам Евросоюза и она играет решающее значение для ЕС.