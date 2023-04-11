Євроконтроль спрогнозував, коли повітряний простір України буде відкрито: деталі

Літаки на території аеропорту "Київ" (Жуляни), у Києві, 6 серпня 2021 року. Фото: Уніан

Сьогодні, 11 квітня, черговий прогноз Євроконтролю про ймовірність відновлення польотів в Україні сколихнув весь інформаційний простір. Про які особливості підготовки прогнозів та перспектив відкриття українського неба інформує Державне підприємство

обслуговування повітряного руху України.

Про це повідомляє Украерорух.

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Відновлення польотів в Україні

Європейська організація з безпеки аеронавігації, що об’єднує 41 країну та опікується підтримкою Європейської авіації в усіх її аспектах, опублікувала оновлений прогноз по відновленню польотів в європейському регіоні.

Підрозділ STATFOR Євроконтролю двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах організації та в цілому по Європейському регіону. Такі прогнози використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

Прогноз Євроконтролю про ймовірність відновлення польотів в Україні лише з кінця 2029 року.

Сьогоднішній опублікований прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме:

закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії

суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), росії та білорусі (санкційні заборони)

суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах

збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т.д.

Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року. Все через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування.

Проте що важливо розуміти — Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози, аналітику, припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема:

непрогнозовану економічну турбулентність

ескалацію геополітичної напруженості

інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації

Тому з огляду на факт існуючої військової агресії російської федерації на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування — тобто до 2029 року. Після появи нових об’єктивних факторів, як то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.

Попри обставини форс-мажору, викликані військовою агресією російської федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі.

Зазначають, що спільно з Євроконтролем розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невід’ємною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки України. Такий план охоплює повний спектр необхідних складових процесу:

відновлення інфраструктури

операційні процедури

авіаційну безпеку

підготовку персоналу

сертифікацію

взаємодію з міжнародними партнерами

фінансування

тощо

Нагадаємо, що у Повітряних силах України розповіли про важливість і необхідність літаків F-16 для України. Там окреслили вісім причин для того, аби отримати винищувачі.