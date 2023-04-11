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Евроконтроль спрогнозировал, когда воздушное пространство Украины будет открыто: детали

11 апреля 2023 19:32
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Евроконтроль спрогнозировал, когда воздушное пространство Украины будет открыто: детали
Самолеты на территории аэропорта "Киев" (Жуляны), в Киеве, 6 августа 2021 г. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 11 апреля, очередной прогноз Евроконтроля о вероятности возобновления полетов в Украине всколыхнул все информационное пространство. О каких особенностях подготовки прогнозов и перспектив открытия украинского неба информирует Государственное предприятие обслуживание воздушного движения Украины.

Об этом сообщает Украэродвижение.

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Возобновление полетов в Украине

Европейская организация по безопасности аэронавигации, объединяющая 41 страну и занимающаяся поддержкой Европейской авиации во всех ее аспектах, опубликовала обновленный прогноз по возобновлению полетов в европейском регионе.

Подразделение STATFOR Евроконтроля дважды в год издает/обновляет 7-летние прогнозы воздушного движения по всем странам-членам организации и в целом по Европейскому региону. Такие прогнозы используются странами-членами для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.

Прогноз Евроконтроля о вероятности возобновления полетов в Украине только с конца 2029 года.

Сегодняшний опубликованный прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно:

  • закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий
  • существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из-за безопасности), россии и беларуси (санкционные запреты)
  • существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах.
  • увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (в целях облета закрытых зон) и т.д.

Эти факторы считаются действующими до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года. Все из-за отсутствия на сегодняшний день других подтвержденных входных данных для прогнозирования.

Однако, что важно понимать — Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы, аналитику, предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты также содержат других факторов неопределенности, как:

  • непрогнозируемую экономическую турбулентность
  • эскалацию геополитической напряженности
  • другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации

Поэтому, учитывая факт существующей военной агрессии российской федерации на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования — то есть до 2029 года. После появления новых объективных факторов, как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией российской федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве.

Отмечают, что совместно с Евроконтролем разработан План мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, являющийся неотъемлемой частью государственных программ восстановления транспортного сектора и экономики Украины. Такой план охватывает полный спектр необходимых составляющих процесса:

  • восстановление инфраструктуры
  • операционные процедуры
  • авиационную безопасность
  • подготовку персонала
  • сертификацию
  • взаимодействие с международными партнерами
  • финансирование
  • тому подобное

Напомним, что в Воздушных силах Украины рассказали о важности и необходимости самолетов F-16 для Украины. Там обозначили восемь причин для того, чтобы получить истребители.

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