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Ігнат прокоментував збиття Bayraktar у Києві

5 травня 2023 10:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Ігнат прокоментував збиття Bayraktar у Києві
Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на вчорашнє збиття Bayraktar у Києві. Учора, 4 травня, під час планового польоту втратив керування БПЛА Bayraktar TB2. Згодом безпілотника збили в столиці. 

Про це Юрій Ігнат повідомив в ефірі "Громадського радіо".

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Що відомо

За словами Ігната, неконтрольований політ БПЛА над Києвом міг спричинити "неприємні наслідки", тому командування Повітряних сил ЗСУ вирішило його збити. 

"Все, що ми могли сказати, вже сказано. На цю мить немає жодних доповнень. Треба розібратися, адже це техніка, безпілотна техніка, якою на пунктах управління керують оператори. Таке буває, трапляється. Зрештою ми "Байрактари" втрачали навіть у бойових умовах, у цьому немає жодного секрету, адже безпілотник це така ж сама повітряна ціль, як і інші. Втрата, звичайно, неприємно, адже ми розуміємо, що Bayraktar став вже народним, його роль була значною на початку російської агресії, коли знищувалися колони ворожої техніки", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у четвер, 4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Аби ситуація не призвела до небажаних наслідків — було прийняти рішення збити безпілотник.

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