Игнат прокомментировал сбитие Bayraktar в Киеве

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрміяInform

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на вчерашнее сбивание Bayraktar в Киеве. Вчера, 4 мая, во время планового полета потерял управление БПЛА Bayraktar TB2. Впоследствии беспилотника сбили в столице.

Об этом Юрий Игнат сообщил в эфире "Громадського радіо".

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По словам Игната, неконтролируемый полет БПЛА над Киевом мог повлечь за собой "неприятные последствия", поэтому командование Воздушных сил ВСУ решило его сбить.

"Все, что мы могли сказать, уже сказано. На этот момент нет никаких дополнений. Надо разобраться, ведь это техника, беспилотная техника, которой на пунктах управления управляют операторы. Такое бывает, случается. В конце концов мы "Байрактары" теряли даже в боевых условиях теряли, в этом нет ни одного секрета, ведь беспилотник это такая же воздушная цель, как и другие. Потеря, конечно, неприятно, ведь мы понимаем, что Bayraktar стал уже народным, его роль была значительной в начале российской агрессии, когда уничтожались колонны вражеской техники", — сказал Игнат.

Напомним, ранее мы сообщали, что в четверг, 4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Чтобы ситуация не привела к нежелательным последствиям, было принять решение сбить беспилотник.