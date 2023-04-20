Імпорт українського зерна: від позиції Єврокомісії залежатиме подальше розв’язання питання

Українські аграрії збирають зерно в полях. Фото: УНІАН

Від позиції Єврокомісії щодо імпорту агропродукції з України залежатиме подальше вирішення ситуації. Перед цим низка країн заборонила імпорт українського зерна.

Про це розповіла посол МЗС з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева.

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Вона зазначила, що згідно з результатами останніх перемовин, в ніч на п’ятницю, 21 квітня, має відновитися транзит, зокрема польською територією, українських зернових до третіх країн. Тому поступово, хоча б частково, буде зніматися тиск з українських агроекспортерів, агровиробників.

"Тим не менше, ми зараз уважно спостерігаємо за розвитком ситуації далі, тому що зрозуміло з заяв представників, спікерів Європейської Комісії, які відразу сказали, що такі односторонні дії, які були запроваджені Польщею, Угорщиною чи Словаччиною, не є прийнятними. І за торгову політику ЄС відповідає винятково Європейська Комісія", — зауважила вона.

Ольга Трофімцева підкреслила, що саме від позиції Європейської Комісії в цьому питанні буде залежати подальший розвиток ситуації.

Посилаючися на слова міністра аграрної політики Миколи Сольського, вона озвучила орієнтовні втрати, до яких призвела зупинка експорту.

"Ми розуміємо, що йдеться про сотні мільйонів доларів", — зауважила вона.

Нагадаємо, нещодавно уряд Словаччини ухвалив рішення про тимчасове зупинення імпорту зерна та деяких харчових продуктів з України. Заборона почала діяти з 19 квітня.

16 квітня тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур Угорщина, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.

А перед цим, 15 квітня заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити аграрний сектор, вирішив польський уряд.