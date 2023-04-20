Импорт украинского зерна: от позиции Еврокомиссии будет зависеть дальнейшее решение вопроса

Украинские аграрии убирают зерно в полях. Фото: УНИАН

От позиции Еврокомиссии по импорту агропродукции из Украины будет зависеть дальнейшее разрешение ситуации. Перед этим ряд стран запретили импорт украинского зерна.

Об этом рассказала посол МИД по особым поручениям, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева.

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Импорт украинского зерна

Она отметила, что согласно результатам последних переговоров, в ночь на пятницу, 21 апреля, возобновится транзит, в частности польской территорией, украинских зерновых в третьи страны. Потому постепенно, хотя бы частично, будет сниматься давление с украинских агроэкспортеров, агропроизводителей.

"Тем не менее, мы сейчас внимательно наблюдаем за развитием ситуации дальше, потому что понятно из заявлений представителей, спикеров Европейской Комиссии, которые сразу сказали, что такие односторонние действия, введенные Польшей, Венгрией или Словакией, неприемлемы. И за торговую политику ЕС отвечает исключительно Европейская Комиссия", — отметила она.

Ольга Трофимцева подчеркнула, что именно от позиции Европейской Комиссии в этом вопросе будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.

Ссылаясь на слова Министра аграрной политики Николая Сольского, она озвучила ориентировочные потери, к которым привела остановка экспорта.

"Мы понимаем, что речь идет о сотнях миллионов долларов", — отметила она.

Напомним, недавно правительство Словакии приняло решение о временной остановке импорта зерна и некоторых пищевых продуктов из Украины. Запрет начал действовать с 19 апреля.

16 апреля временно запретила импорт зерновых и масличных культур Венгрия, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет продлится до 30 июня 2023 года.

А перед этим, 15 апреля запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы защитить аграрный сектор, решило польское правительство.