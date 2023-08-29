Іноземним добровольцям, які воюють за Україну, спростили отримання громадянства

Іноземні добровольці у бою. Фото: Facebook

Іноземним добровольцям, які служать у Силах оборони України, тепер буде простіше отримати громадянство. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку формування квоти імміграції.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram.

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Документом розширено коло іноземців, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну. Тепер до цього кола належать особи, які прослужили в Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії три і більше років.

Також коло розширено особами, які служили у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби.

Також віднесено до повноважень Міноборони та Нацгвардії подання пропозицій до Державної міграційної служби України щодо встановлення квоти імміграції для вищезгаданих категорій осіб.

Уточнено перелік документів, що подаються до Державної міграційної служби для отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Раніше ми розповідали, білоруський актор українського проєкту "Дизель шоу" Євген Сморигін вирішив отримати українське громадянство. Для цього він склав іспит з української мови, заявивши, що це було нескладно.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала законопроєкт про іспити для набуття громадянства. Потрібно знати засади Конституції та історію України.