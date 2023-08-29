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Иностранным добровольцам, воюющим за Украину, упростили получение гражданства

29 августа 2023 14:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Иностранным добровольцам, воюющим за Украину, упростили получение гражданства
Иностранные добровольцы в бою. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Иностранным добровольцам, служащим в Силах обороны Украины, теперь будет проще получить гражданство. Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок формирования квоты иммиграции.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Документом расширен круг иностранцев, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину. Теперь в этот круг входят лица, прослужившие в Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии три и более лет.

Также круг расширен лицами, которые служили в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии (независимо от срока военной службы) и были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы.

Также отнесены к полномочиям Минобороны и Нацгвардии представление предложений в Государственную миграционную службу Украины по установлению квоты иммиграции для вышеупомянутых категорий лиц.

Уточнен перечень документов, подаваемых в Государственную миграционную службу для получения разрешения на иммиграцию в Украину.

Ранее мы рассказывали, что белорусский актер украинского проекта "Дизель шоу" Евгений Сморигин решил получить украинское гражданство. Для этого он сдал экзамен по украинскому языку, заявив, что это было несложно.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект об экзаменах для приобретения гражданства. Нужно знать принципы Конституции и истории Украины.

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