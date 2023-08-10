Як Україна відзначала свій перший День Незалежності — фотоісторія

Українці відзначають перший День Незалежності 16 липня 1991 року. Колаж: Новини.LIVE

2023 року Україна відзначатиме 32 рік своєї незалежності. Це свято для українців завжди мало особливе значення й відзначали його з особливим розмахом. За ці роки країна бачила безліч парадів, концертів, фестивалів, салютів, феєрверків. Проте, перший День Незалежності не буде забутий ніколи, адже саме тоді українці відчули себе громадянами самостійної та вільної держави.

Пропонуємо пригадати, як українці відзначали свій перший День Незалежності 1991 року.

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Чому дата свята була інша

Одна з головних відмінностей від інших святкувань Дня Незалежності була дата — 1991 року для святкування обрали 16 липня.

Річ у тому, що саме 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про Державний суверенітет України.

Цього ж дня Верховна Рада постановила "вважати день 16 липня Днем проголошення Незалежності України та щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України".

Сцена на площі Жовтневої революції. Святкування Дня Незалежності 16 липня 1991 року. Фото: Олександр Клименко

Проте цю дату довелося змінити. Буквально через місяць стався "Серпневий путч" — спроба позбавити влади Михайла Горбачова. Внаслідок цих подій 24 серпня, на надзвичайному засіданні Верховна Рада УРСР фактично вдруге проголосила незалежність України, прийнявши відповідний акт. Вже постановою від 20 лютого 1992 року народні депутати змінили дату святкування Дня Незалежності на 24 серпня.

Як українці відзначали День Незалежності України 16 липня 1991 року

Українці дуже відповідально підійшли до святкування цієї дати. Було заплановано багато масових заходів, зокрема марші та концерти. Як це відбувалося у Києві — закарбував навіки на своїх світлинах фотокореспондент Олександр Клименко.

Так Хрещатиком пройшов багатотисячний марш — громадяни вільної країни вдягнулися у національний одяг, з собою також брали синьо-жовті стяги.

На жаль уникнути радянських "ритуалів" того року не вдалося. Керівництво Комуністичної партії УРСР покладало квіти до пам'ятників Леніну, а потім провело урочисті збори у палаці "Україна".

Українці у вишиванках. Хода на Хрещатику на честь Дня Незалежності 16 липня 1991 року. Фото: Олександр Клименко

Святкування Дня Незалежності 16 липня 1991 року. Фото: Олександр Клименко

Практики проводити військові паради ще не було. Та й фактично тоді ще не було сформовано української армії. Тому головним дійством, за яким спостерігали громадяни, був великий концерт.

Його провели ввечері на площі Жовтневої революції (нині Майдан Незалежності). На сцені виступали українські гурти, молоді співаки та співачки. Зокрема виступив вокальний дует "Сестри Тельнюк", а кульмінацією концерту став виступ львівського рок-гурту "Брати Гадюкіни".

Святкування Дня Незалежності 16 липня 1991 року. Фото: Олександр Клименко

Учасниця дуету "Сестри Тельнюк" на концерті на честь Дня Незалежності 16 липня 1991 року. Фото: Олександр Клименко

Звичайно, святкування вінчав красивий та яскравий салют.

Того знакового для України дня перший президент України Леонід Кравчук сказав наступне:

"Сьогодні ми зібралися вперше в своїй історії для відзначення свята Незалежності. Йшли ми до цього дня важко, йшли за покликом серця, за голосом громадського сумління і національного обов’язку, з великою і святою вірою у свій народ, у його право на свободу і незалежність. І цей день настав".