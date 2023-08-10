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Другая дата, вышиванки и рок: как украинцы праздновали первый День Независимости

10 августа 2023 20:20
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как Украина отмечала свой первый День Независимости — фотоистория
Украинцы отмечают первый День независимости 16 июля 1991 года. Коллаж: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В 2023 году Украина будет отмечать 32 год своей независимости. Этот праздник для украинцев всегда имел особое значение и отмечали его с особым размахом. За эти годы страна видела множество парадов, концертов, фестивалей, салютов, фейерверков. Однако первый День Независимости не будет забыт никогда, ведь именно тогда украинцы почувствовали себя гражданами самостоятельного и свободного государства.

Предлагаем напомнить, как украинцы отмечали свой первый День Независимости в 1991 году.

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Почему дата праздника была другая

Одно из главных отличий от других празднований Дня Независимости была дата — в 1991 году для празднования выбрали 16 июля.

Дело в том, что именно 16 июля 1990 Верховная Рада УССР приняла Декларацию о Государственном суверенитете Украины.

В этот день Верховная Рада постановила "считать день 16 июля Днем провозглашения Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

 

День Независимости Украины: почему дата была другая
Сцена на площади Октябрьской революции. Празднование Дня Независимости 16 июля 1991 года. Фото: Александр Клименко

Однако эту дату пришлось изменить. Буквально через месяц произошел "Августовский путч" — попытка лишить власти Михаила Горбачева. В результате этих событий 24 августа, на чрезвычайном заседании Верховная Рада УССР фактически во второй раз провозгласила независимость Украины, приняв соответствующий акт. Уже постановлением от 20 февраля 1992 народные депутаты изменили дату празднования Дня Независимости на 24 августа.

Как украинцы отмечали День Независимости Украины 16 июля 1991 года

Украинцы очень ответственно подошли к празднованию этой даты. Было запланировано множество массовых мероприятий, в том числе марши и концерты. Как это происходило в Киеве, запечатлел навеки на своих фотографиях фотокорреспондент Александр Клименко.

Так по Крещатику прошел многотысячный марш — граждане свободной страны оделись в национальную одежду, с собой также брали сине-желтые флаги.

К сожалению, избежать советских "ритуалов" в том году не удалось. Руководство Коммунистической партии УССР возлагало цветы к памятникам Ленину, а затем провело торжественное собрание во дворце "Украина".

 

Как украинцы отмечали День Независимости Украины 16 июля 1991 года
Украинцы в вышиванках. Шествие на Крещатике в честь Дня Независимости 16 июля 1991 года. Фото: Александр Клименко
Как украинцы отмечали День Независимости впервые: фото
Празднование Дня Независимости 16 июля 1991 года. Фото: Александр Клименко

Практики проводить военные парады еще не было. Да и фактически тогда еще не была сформирована украинская армия. Поэтому главным действом, за которым наблюдали граждане, был большой концерт.

Его провели вечером на площади Октябрьской революции (ныне Майдан Независимости). На сцене выступали украинские группы, молодые певцы и певицы. В частности, выступил вокальный дуэт "Сестры Тельнюк", а кульминацией концерта стало выступление львовской рок-группы "Братья Гадюкины".

 

День Независимости Украины: история первого празднования
Празднование Дня Независимости 16 июля 1991 года. Фото: Александр Клименко
Первый День Независимости Украины: фото
Участница дуэта "Сестры Тельнюк" на концерте в честь Дня Независимости 16 июля 1991 года. Фото: Александр Клименко

Конечно, празднование венчал красивый и яркий салют.

В тот знаковый для Украины день первый президент Украины Леонид Кравчук сказал следующее:

"Сегодня мы собрались впервые в своей истории для празднования праздника Независимости. Шли мы к этому дню тяжело, шли по зову сердца, за голосом общественной совести и национальной обязанности, с великой и святой верой в свой народ, в его право на свободу и независимость. И этот день настал".

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