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Інститут Нацпам'яті закликає перейменувати майже 200 населених пунктів: які назви у списку

4 серпня 2023 04:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Інститут Нацпам'яті закликає перейменувати майже 200 населених пунктів: які назви у списку
Місто Южне. Фото: Суспільне Одеса
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Український інститут національної памʼяті підготував перелік населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики. Тепер місцева влада повинна подати до Верховної Ради України свої пропозиції щодо перейменування.

Про це йдеться на офіційному сайті  Інституту Національної пам'яті. Там же можна завантажити вказаний перелік.

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До переліку на перейменування Інститут національної пам'яті України вніс 183 назви населених пунктів. В Інституті зізнаються, що список може бути більшим, адже до нього не увійшли населені пункти, які розташовані на тимчасово окупованій території України.

"Цей перелік не є вичерпним і буде доповнюватися. Оприлюднюючи його, УІНП має на меті сприяти громадам та органам місцевого самоврядування звернути їхню увагу на ті назви, які містять російську імперську символіку відповідно до закону", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають фахівці, значна частина назв стосується населених пунктів, назви яких приурочені до радянського свята Першого травня, яких в усіх областях є чимало. Так, лише у Київській області таких сіл із назвою Першотравневе та Перше Травня аж шість.

Табличка з назвою села. Фото: Вікіпедія

Тепер у місцевих органів влади є шість місяців, до 27 січня 2024 року, аби вони подали до ВР свої пропозиції щодо перейменування.

Нагадаємо, у Києві хочуть перейменувати монумент "Батьківщина-Мати" на "Україна-Мати". Відповідне рішення має ще затвердити Мінкульт. Рішення про перейменування монументу ухвалили на засіданні вченої ради Національного музею історії України у Другій світовій війні.

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