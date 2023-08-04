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Институт Нацпамяти призывает переименовать около 200 населенных пунктов: какие названия в списке

4 августа 2023 04:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Институт Нацпамяти призывает переименовать около 200 населенных пунктов: какие названия в списке
Город Южный. Фото: Суспільне Одеса
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинский институт национальной памяти подготовил список населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики. Теперь местные власти должны подать в Верховную Раду Украины свои предложения по переименованию.

Об этом сообщается на официальном сайте Института Национальной памяти. Там же можно скачать указанный список.

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Переименование населённых пунктов Украины

В перечень на переименование Институт национальной памяти Украины внес 183 названия населенных пунктов. В Институте признаются, что список может быть больше, ведь в него не вошли населенные пункты, расположенные на временно оккупированной территории Украины.

"Этот перечень не является исчерпывающим и будет дополняться. Обнародуя его, УИНП хочет, чтобы органы местного самоуправления обратили внимание на те названия, которые содержат российскую имперскую символику в соответствии с законом", — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, значительная часть названий касается населенных пунктов, названия которых приурочены к советскому празднику Первого мая, таких в областях немало. Так, только в Киевской области сел с названием Первомайское и Первое Мая шесть.

Теперь у местных органов власти есть шесть месяцев, до 27 января 2024 года, чтобы они подали в ВР свои предложения по переименованию.

Напомним, в Киеве хотят переименовать монумент "Родина-Мать" на "Україна-Мати". Соответствующее решение должно еще утвердить Минкульт. Решение о переименовании монумента было принято на заседании ученого совета Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

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