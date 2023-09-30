Головні новини 29 вересня: події та підсумки

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Вчора, 29 вересня, стало відомо про чергову успішну операцію українських спецслужб на території Росії. Також українці обговорювали низку важливих заяв із інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова та чергове провокаційне висловлювання угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана про Україну.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 29 вересня, які ви могли пропустити.

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"Бавовна" у Курській області

Вранці у п'ятницю, 29 вересня, у Курську знову було неспокійно. Російське керівництво заявило про збиття нібито 11 безпілотників. Водночас з'явилася інформація що у в області було атаковано електричну підстанцію. Внаслідок цього було знеструмлено 5 населених пунктів.

Наслідки вибуху у Курській області. Фото надане СБУ

Джерела Новини.LIVE в СБУ повідомили, що це результат успішної операції українських спецслужб.

Заяви Данілова про синів та зброю для українців

Секретар РНБО Олексій Данілов дав інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук. Зокрема, у розмові він заявив, що кожен українець повинен мати вдома зброю. Адже Росію ми нікуди не відсунемо.

Також секретар РНБО відповів на звинувачення про місцеперебування його двох синів.

Заява Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі перед його країною стоять "дуже складні запитання", перш ніж Угорщина підтримає членство України в ЄС. На заяву політика встигли відреагувати в Україні.

Водночас уже ввечері 29 вересня стало відомо, що Україна пішла на поступки Угорщині у питанні OTP Bank та виключила його зі списку спонсорів тероризму, як цього неодноразово вимагав Будапешт.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS

Україна планує займатися виробництвом власної ППО, — Єрмак

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що в Україні планують створити виробництво своїх систем протиповітряної оборони. Щоб це запровадити, до нашої держави прибудуть необхідні фахівці.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

У Сербії визнали винним ексгенерала СБУ у відмиванні грошей, — ЗМІ

Вищий суд міста Ниш на півдні Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. Адвокати засудженого з рішенням суду не згідні. Наумова заарештували в Сербії на початку червня минулого року.

Ексгенерал СБУ Андрій Наумов на суді в Сербії. Фото: "Радіо. Свобода"

Усик та Ф'юрі погодили умови бою: де та коли він відбудеться

Контракт на бій між Олександром Усиком і Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі остаточно погоджено. Переможець цього історичного бою стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій ваговій категорії.



Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: фотоколаж від World Choice Sports

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