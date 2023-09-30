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Інтерв'ю Данілова, заява Орбана про Україну та нова "бавовна" у РФ: головні новини 29 вересня

30 вересня 2023 08:30
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Головні новини 29 вересня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Вчора, 29 вересня, стало відомо про чергову успішну операцію українських спецслужб на території Росії. Також українці обговорювали низку важливих заяв із інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова та чергове провокаційне висловлювання угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана про Україну. 

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 29 вересня, які ви могли пропустити.

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"Бавовна" у Курській області 

Вранці у п'ятницю, 29 вересня, у Курську знову було неспокійно. Російське керівництво заявило про збиття нібито 11 безпілотників. Водночас з'явилася інформація що у в області було атаковано електричну підстанцію. Внаслідок цього було знеструмлено 5 населених пунктів. 

Наслідки вибуху у Курській області. Фото надане СБУ
Наслідки вибуху у Курській області. Фото надане СБУ

Джерела Новини.LIVE в СБУ повідомили, що це результат успішної операції українських спецслужб. 

Заяви Данілова про синів та зброю для українців

Секретар РНБО Олексій Данілов дав інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук. Зокрема, у розмові він заявив, що кожен українець повинен мати вдома зброю. Адже Росію ми нікуди не відсунемо. 

Також секретар РНБО відповів на звинувачення про місцеперебування його двох синів.

Заява Орбана 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі перед його країною стоять "дуже складні запитання", перш ніж Угорщина підтримає членство України в ЄС. На заяву політика встигли відреагувати в Україні.

Водночас уже ввечері 29 вересня стало відомо, що Україна пішла на поступки Угорщині у питанні OTP Bank та виключила його зі списку спонсорів тероризму, як цього неодноразово вимагав Будапешт. 

Віктор Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS

Україна планує займатися виробництвом власної ППО, — Єрмак

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що в Україні планують створити виробництво своїх систем протиповітряної оборони. Щоб це запровадити, до нашої держави прибудуть необхідні фахівці.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

У Сербії визнали винним ексгенерала СБУ у відмиванні грошей, — ЗМІ

Вищий суд міста Ниш на півдні Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. Адвокати засудженого з рішенням суду не згідні. Наумова заарештували в Сербії на початку червня минулого року. 

Ексгенерал СБУ Андрій Наумов на суді в Сербії. Фото: "Радіо.Свобода"
Ексгенерал СБУ Андрій Наумов на суді в Сербії. Фото: "Радіо. Свобода"

Усик та Ф'юрі погодили умови бою: де та коли він відбудеться

Контракт на бій між Олександром Усиком і Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі остаточно погоджено. Переможець цього історичного бою стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій ваговій категорії.

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: фотоколаж від World Choice Sports

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: фотоколаж від World Choice Sports

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