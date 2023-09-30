Главные новости 29 сентября: события и итоги

Коллаж Новини.LIVE

Вчера, 29 сентября, стало известно об очередной успешной операции украинских спецслужб на территории России. Также украинцы обсуждали ряд важных заявлений из интервью секретаря СНБО Алексея Данилова и очередное провокационное высказывание венгерского премьер-министра Виктора Орбана по Украине.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 29 сентября, которые вы могли пропустить.

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"Хлопок" в Курской области

Утром в пятницу, 29 сентября, в Курске снова было неспокойно. Российское руководство заявило о сбитии якобы 11 беспилотников. В то же время появилась информация, что в области была атакована электрическая подстанция. В результате было обесточено 5 населенных пунктов.

Последствия взрыва в Курской области Фото предоставлено СБУ

Источники Новини.LIVE в СБУ сообщили, что это результат успешной операции украинских спецслужб.

Заявления Данилова о сыновьях и оружии для украинцев

Секретарь СНБО Алексей Данилов дал интервью журналистке Натальи Мосейчук. В частности, в разговоре он заявил, что каждый украинец должен иметь оружие дома. Ведь Россию мы никуда не отстраним.

Также секретарь СНБО ответил на обвинения касательно местонахождения его двух сыновей.

Заявление Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед его страной стоят "очень сложные вопросы", прежде чем Венгрия поддержит членство Украины в ЕС. На заявление политика успели отреагировать в Украине.

В то же время, уже вечером 29 сентября стало известно, что Украина пошла на уступки Венгрии в вопросе OTP Bank и исключила его из списка спонсоров терроризма, как этого неоднократно требовал Будапешт.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Украина планирует заниматься производством собственной ПВО, — Ермак

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что в Украине планируют создать производство своих систем противовоздушной обороны. Чтобы это реализовать, в нашу страну прибудут необходимые специалисты.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

В Сербии признали виновным экс-генерала СБУ в отмывании денег, — СМИ

Высший суд города Ниш на юге Сербии приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Адвокаты осужденного с решением суда не согласны. Наумова был арестован в Сербии в начале июня прошлого года.

Экс-генерал СБУ Андрей Наумов на суде в Сербии Фото: "Радио Свобода"

Усик и Фьюри согласовали условия боя: где и когда он состоится

Контракт на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе окончательно согласован. Победитель этого исторического боя станет абсолютным чемпионом мира в тяжелейшей весовой категории.



Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: фотоколлаж от World Choice Sports

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