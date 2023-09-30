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Интервью Данилова, заявление Орбана об Украине и новый "хлопок" в РФ: главные новости 29 сентября

30 сентября 2023 08:30
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Главные новости 29 сентября: события и итоги
Коллаж Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вчера, 29 сентября, стало известно об очередной успешной операции украинских спецслужб на территории России. Также украинцы обсуждали ряд важных заявлений из интервью секретаря СНБО Алексея Данилова и очередное провокационное высказывание венгерского премьер-министра Виктора Орбана по Украине.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 29 сентября, которые вы могли пропустить.

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"Хлопок" в Курской области

Утром в пятницу, 29 сентября, в Курске снова было неспокойно. Российское руководство заявило о сбитии якобы 11 беспилотников. В то же время появилась информация, что в области была атакована электрическая подстанция. В результате было обесточено 5 населенных пунктов.

Последствия взрыва в Курской области Фото предоставлено СБУ
Последствия взрыва в Курской области Фото предоставлено СБУ

Источники Новини.LIVE в СБУ сообщили, что это результат успешной операции украинских спецслужб.

Заявления Данилова о сыновьях и оружии для украинцев

Секретарь СНБО Алексей Данилов дал интервью журналистке Натальи Мосейчук. В частности, в разговоре он заявил, что каждый украинец должен иметь оружие дома. Ведь Россию мы никуда не отстраним.

Также секретарь СНБО ответил на обвинения касательно местонахождения его двух сыновей.

Заявление Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед его страной стоят "очень сложные вопросы", прежде чем Венгрия поддержит членство Украины в ЕС. На заявление политика успели отреагировать в Украине.

В то же время, уже вечером 29 сентября стало известно, что Украина пошла на уступки Венгрии в вопросе OTP Bank и исключила его из списка спонсоров терроризма, как этого неоднократно требовал Будапешт.

Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Украина планирует заниматься производством собственной ПВО, — Ермак

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что в Украине планируют создать производство своих систем противовоздушной обороны. Чтобы это реализовать, в нашу страну прибудут необходимые специалисты.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

В Сербии признали виновным экс-генерала СБУ в отмывании денег, — СМИ

Высший суд города Ниш на юге Сербии приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Адвокаты осужденного с решением суда не согласны. Наумова был арестован в Сербии в начале июня прошлого года.

Эксгенерал СБУ Андрей Наумов на суде в Сербии Фото: "Радио.Свобода"
Экс-генерал СБУ Андрей Наумов на суде в Сербии Фото: "Радио Свобода"

Усик и Фьюри согласовали условия боя: где и когда он состоится

Контракт на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе окончательно согласован. Победитель этого исторического боя станет абсолютным чемпионом мира в тяжелейшей весовой категории.

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: фотоколлаж от World Choice Sports

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: фотоколлаж от World Choice Sports

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