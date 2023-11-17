Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Ірландія дозволить українським біженцям виїхати додому на Різдво, але висунула вимоги arrow

Ірландія дозволить українським біженцям виїхати додому на Різдво, але висунула вимоги

17 листопада 2023 09:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ірландія дозволить українським біженцям виїхати додому на Різдво, але висунула вимоги
Ірландія надала притулок українським біженцям. Фото: The National
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Ірландії українці зможуть поїхати на Різдво додому або до іншої країни у період з 22 грудня до 5 січня. При цьому вони не втратять житло, яке їм було надане на "Зеленому острові".

Про це повідомляє Irish Mirror.

Читайте також:

Ірландія дозволила українським біженцям виїхати на свята

Згідно з рішенням Міністерства у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді, біженці повинні повернутися до своїх помешкань в Ірландії до 5 січня, інакше вони ризикують втратити своє житло.

"Будь-яка несанкціонована відсутність після цієї дати розглядатиметься як відмова та житло може бути перерозподілено", — йдеться у повідомленні.

При цьому будь-які особисті речі, залишені тут, будуть утилізовані через 60 днів. Біженці також повинні продовжувати сплачувати обов'язковий внесок за житло під час своєї відсутності.

Біженці могли втратити житло

Минулого місяця влада Ірландії оголосила, що біженці, які повернулися в Україну на свята, ризикують втратити житло, оскільки тривалість дозволеного періоду відсутності скоротилася з семи днів до нуля.

Це означало, що поїхати в Україну на Різдво вони не могли, інакше б їх місце зайняли інші біженці.

Таке правило було першим у серії заходів, спрямованих на зниження привабливості Ірландії для людей, які шукають тимчасового захисту.

Згідно з новими правилами, особи, які шукають притулку, повинні продовжувати сплачувати обов'язковий внесок за своє житло під час відсутності.

Зміна не стосується біженців, які зараз проживають у заставному чи модульному житлі. Вони і так мають право подорожувати за своїм бажанням.

Раніше ми повідомляли, що сенат Ірландії визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Таким чином українцям виказали солідарність.

Нагадуємо, що Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи. Усе через українських біженців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі