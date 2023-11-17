Ірландія дозволить українським біженцям виїхати додому на Різдво, але висунула вимоги

Ірландія надала притулок українським біженцям. Фото: The National

В Ірландії українці зможуть поїхати на Різдво додому або до іншої країни у період з 22 грудня до 5 січня. При цьому вони не втратять житло, яке їм було надане на "Зеленому острові".

Про це повідомляє Irish Mirror.

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Згідно з рішенням Міністерства у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді, біженці повинні повернутися до своїх помешкань в Ірландії до 5 січня, інакше вони ризикують втратити своє житло.

"Будь-яка несанкціонована відсутність після цієї дати розглядатиметься як відмова та житло може бути перерозподілено", — йдеться у повідомленні.

При цьому будь-які особисті речі, залишені тут, будуть утилізовані через 60 днів. Біженці також повинні продовжувати сплачувати обов'язковий внесок за житло під час своєї відсутності.

Біженці могли втратити житло

Минулого місяця влада Ірландії оголосила, що біженці, які повернулися в Україну на свята, ризикують втратити житло, оскільки тривалість дозволеного періоду відсутності скоротилася з семи днів до нуля.

Це означало, що поїхати в Україну на Різдво вони не могли, інакше б їх місце зайняли інші біженці.

Таке правило було першим у серії заходів, спрямованих на зниження привабливості Ірландії для людей, які шукають тимчасового захисту.

Згідно з новими правилами, особи, які шукають притулку, повинні продовжувати сплачувати обов'язковий внесок за своє житло під час відсутності.

Зміна не стосується біженців, які зараз проживають у заставному чи модульному житлі. Вони і так мають право подорожувати за своїм бажанням.

Раніше ми повідомляли, що сенат Ірландії визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Таким чином українцям виказали солідарність.

Нагадуємо, що Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи. Усе через українських біженців.