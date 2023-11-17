Ирландия позволит украинским беженцам поехать домой на Рождество, но выдвинула требования

Ирландия предоставила убежище украинским беженцам. Фото: The National

В Ирландии украинцы смогут поехать на Рождество домой или в другую страну в период с 22 декабря по 5 января. При этом они не потеряют жилье, предоставленное им на "Зеленом острове".

Об этом сообщает Irish Mirror.

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Согласно решению Министерства по делам детей, равенству, инвалидности, интеграции и молодежи, беженцы должны вернуться в свои жилища в Ирландии до 5 января, иначе они рискуют потерять свое жилье.

"Любое несанкционированное отсутствие после этой даты будет рассматриваться как отказ и жилье может быть перераспределено", — говорится в сообщении.

При этом любые личные вещи, оставленные здесь, будут утилизированы через 60 дней. Беженцы также должны продолжать платить обязательный взнос за жилье в свое отсутствие.

Беженцы могли потерять жилье

В прошлом месяце власти Ирландии объявили, что вернувшиеся в Украину на праздники беженцы рискуют потерять жилье, поскольку продолжительность разрешенного периода отсутствия сократилась с семи дней до нуля.

Это означало, что поехать в Украину на Рождество они не могли, иначе их место заняли бы другие беженцы.

Такое правило было первым в серии мер, направленных на снижение привлекательности Ирландии для людей, ищущих временную защиту.

Согласно новым правилам, лица, ищущие убежища, должны продолжать уплачивать обязательный взнос за свое жилье в отсутствие.

Изменение не касается беженцев, проживающих сейчас в залоговом или модульном жилье. Они и так имеют право путешествовать по своему желанию.

Ранее мы сообщали, что сенат Ирландии признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа . Таким образом, украинцам выразили солидарность.

Напомним, что Ирландия приостановила безвизовый режим для беженцев из большинства стран Европы. Все из-за украинских беженцев.