Ирландия позволит украинским беженцам поехать домой на Рождество, но выдвинула требования
В Ирландии украинцы смогут поехать на Рождество домой или в другую страну в период с 22 декабря по 5 января. При этом они не потеряют жилье, предоставленное им на "Зеленом острове".
Об этом сообщает Irish Mirror.
Ирландия разрешила украинским беженцам уехать на праздники
Согласно решению Министерства по делам детей, равенству, инвалидности, интеграции и молодежи, беженцы должны вернуться в свои жилища в Ирландии до 5 января, иначе они рискуют потерять свое жилье.
"Любое несанкционированное отсутствие после этой даты будет рассматриваться как отказ и жилье может быть перераспределено", — говорится в сообщении.
При этом любые личные вещи, оставленные здесь, будут утилизированы через 60 дней. Беженцы также должны продолжать платить обязательный взнос за жилье в свое отсутствие.
Беженцы могли потерять жилье
В прошлом месяце власти Ирландии объявили, что вернувшиеся в Украину на праздники беженцы рискуют потерять жилье, поскольку продолжительность разрешенного периода отсутствия сократилась с семи дней до нуля.
Это означало, что поехать в Украину на Рождество они не могли, иначе их место заняли бы другие беженцы.
Такое правило было первым в серии мер, направленных на снижение привлекательности Ирландии для людей, ищущих временную защиту.
Согласно новым правилам, лица, ищущие убежища, должны продолжать уплачивать обязательный взнос за свое жилье в отсутствие.
Изменение не касается беженцев, проживающих сейчас в залоговом или модульном жилье. Они и так имеют право путешествовать по своему желанию.
Ранее мы сообщали, что сенат Ирландии признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа . Таким образом, украинцам выразили солидарность.
Напомним, что Ирландия приостановила безвизовый режим для беженцев из большинства стран Европы. Все из-за украинских беженцев.
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