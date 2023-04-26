"Істеричні заяви Росії про ядерну зброю — прояв безсилля і страху", — Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Фото: РНБО

Чим гірша ситуація на фронті для росіян, тим частіше Україна та світ чутимуть істеричні "ядерні" заяви". Це показник того, що Кремль вже зрозумів неминучість поразки та розплати.

Про це написав Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своєму Twitter-акаунті.

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За його словами, будь-які погрози рф щодо застосування ядерної зброї – це прояв безсилля і страху.

Будь-які погрози рф щодо застосування ядерної зброї – це прояв безсилля і страху. Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні «ядерні» заяви, як показник розуміння кремлем невідворотності поразки й неминучості розплати. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) April 26, 2023

"Будь-які погрози рф щодо застосування ядерної зброї – це прояв безсилля і страху. Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні "ядерні" заяви, як показник розуміння кремлем невідворотності поразки й неминучості розплати," — написав Данілов.

Нагадаємо, раніше ми писали про сенсаційне зізнання Мєдвєдєва. За його словами, без ядерної зброї Росія розвалиться.

Також ми пояснювали, чи впливають ядерні погрози Росії на постачання зброї до України.



І як Захід відреагує на те, що Іран впритул наблизився до створення ядерного озброєння.