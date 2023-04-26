"Истерические заявления России о ядерном оружии — проявление бессилия и страха", — Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Фото: СНБО

Чем хуже ситуация на фронте для россиян, тем чаще Украина и мир будут слышать истерические "ядерные" заявления. Это показатель того, что Кремль уже понял неизбежность поражения и расплаты.

Об этом написал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем Twitter-аккаунте .

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По его словам, любые угрозы России относительно применения ядерного оружия – это проявление бессилия и страха.

Любые угрозы России относительно применения ядерного оружия – это проявление бессилия и страха. Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические «ядерные» заявления, как показатель понимания кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) 26 апреля 2023

"Любые угрозы России относительно применения ядерного оружия - это проявление бессилия и страха. Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления, как показатель понимания кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты", — написал Данилов.

Напомним, ранее мы писали о сенсационном признании Медведева. По его словам, без ядерного оружия Россия развалится.

Также мы объясняли, влияют ли ядерные угрозы России на поставку оружия в Украину.



И как Запад отреагирует на то, что Иран вплотную приблизился к созданию ядерного вооружения.