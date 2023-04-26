Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow "Истерические заявления России о ядерном оружии — проявление бессилия и страха", — Данилов arrow

"Истерические заявления России о ядерном оружии — проявление бессилия и страха", — Данилов

26 апреля 2023 15:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"Истерические заявления России о ядерном оружии - проявление бессилия и страха", - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Фото: СНБО
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Чем хуже ситуация на фронте для россиян, тем чаще Украина и мир будут слышать истерические "ядерные" заявления. Это показатель того, что Кремль уже понял неизбежность поражения и расплаты.

Об этом написал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем Twitter-аккаунте .

Читайте также:

Подробности

По его словам, любые угрозы России относительно применения ядерного оружия – это проявление бессилия и страха.

"Любые угрозы России относительно применения ядерного оружия - это проявление бессилия и страха. Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления, как показатель понимания кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты", — написал Данилов.

Напомним, ранее мы писали о сенсационном признании Медведева. По его словам, без ядерного оружия Россия развалится.

Также мы объясняли, влияют ли ядерные угрозы России на поставку оружия в Украину.

И как Запад отреагирует на то, что Иран вплотную приблизился к созданию ядерного вооружения.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас