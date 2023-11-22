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Істерика Росії через успіхи ЗСУ. У ЄС не вистачає політичої волі — ефір Новини.LIVE

22 листопада 2023 08:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Істерика Росії через успіхи ЗСУ. У ЄС не вистачає політичої волі — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В ефірі Новини.LIVE поговоримо сьогодні про успіхи Збройних сил України, які викликають паніку в росіян. Окрім того спробуємо з'ясувати, чи вистачить у Європейського союзу політичної волі, щоб допомагати Україні і надалі.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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ЗСУ успішно перекидають сили на лівий берег, Кремлем шириться паніка. Чому в ЄС не вистачає політичної волі та як з цим боротися Україні. Польські перевізники продовжують блокувати кордони, фермери приєднуються до страйку.

Про це та не тільки ми поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали: Дмитро Васильєв — політолог
Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" , Євген Дикий — військовий аналітик та Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник.

Нагадаємо, політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський став гостем програми Вечір.LIVE. Він розповів про перспективи протистояння Росії з НАТО та основне завдання Сполучених Штатів Америки.

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