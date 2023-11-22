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Истерика России из-за успехов ВСУ. У ЕС не хватает политической воли — эфир Новини.LIVE

22 ноября 2023 08:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Истерика России из-за успехов ВСУ. У ЕС не хватает политической воли — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В эфире Новини.LIVE поговорим сегодня об успехах Вооруженных сил Украины, вызывающих панику у россиян. Кроме того, попытаемся выяснить, хватит ли у Европейского союза политической воли, чтобы помогать Украине и дальше.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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О чем эфир

ВСУ успешно опрокидывают силы на левый берег, Кремлем распространяется паника. Почему у ЕС не хватает политической воли и как с этим бороться Украине. Польские перевозчики продолжают блокировать границы, фермеры присоединяются к забастовке.

Об этом и не только мы поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали: Дмитрий Васильев — политолог
Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин", Евгений Дикий — военный аналитик и Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник.

Напомним, политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский стал гостем программы Вечір.LIVE. Он рассказал о перспективах противостояния России с НАТО и основной задаче Соединенных Штатов Америки.

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