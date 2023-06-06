Каховська ГЕС - історія, будівництво, виклики та характеристики

Будівництво Каховської ГЕС. Фото: Укргідроенерго

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Каховська гідроелектростанція — визначна пам'ятка України, розташована на річці Дніпро поблизу, в пʼяти кілометрах від міста Нова Каховка. 6 червня росіяни її повністю зруйнували. Давайте заглибимося в її історію.

Історія будівництва

Рішення про початок будівництва Каховського гідровузла було ухвалене 1950 року, і вже у 1955 запустили перший гідроагрегат. Далі протягом року змонтували ще пʼять.

Читайте також:

Рішення про це будівництво через посушливе літо 1946, яке призвело до голодної зими. Його прийняли на зʼїзді партії ще за життя Йосипа Сталіна.

Першопочатково СРСР планувати збудувати найбільше у світі водосховище за площею та обсягом води.

Проєкт був здійснений як частина великого комплексу Дніпровських гідроелектростанцій, метою якого було використання енергетичного потенціалу річки Дніпро для виробництва електроенергії, зрошення та судноплавства.

Будівництво Каховської ГЕС. Фото: Укргідроенерго

Каховська електростанція мала забезпечити стабільне джерело електроенергії для підтримки промислового розвитку та зміцнення енергетичної інфраструктури Радянського Союзу, зокрема південних регіонів України.

У 2000 році Каховській ГЕС присвоїли імʼя видатного науковця та державного діяча Петра Степановича Непорожнього.

Виклики

Будівництво станції було пов'язане зі значними інженерними викликами через масштабність проєкту та необхідність регулювання течії річки.

Вартість будівництва Каховської ГЕС склала приблизно 430 мільйонів радянських рублів. Фінансування проєкту забезпечив радянський уряд, визнаючи важливість гідроенергетики для економічного зростання та модернізації.

Щоб втілити проєкт у життя довелось залучити величезну кількість ресурсів: 12 тисяч людей, 1100 автомашин, 30 екскаваторів, 75 гусеничних і портальних кранів, 100 бульдозерів, 14 паровозів і 7 земснарядів.

Будівництво Каховської ГЕС. Фото: Укргідроенерго

Для розміщення працівників, що забезпечуватимуть роботу станції навіть створили місто — Нову Каховку.

Характеристики

Каховська електростанція мала вражаючу греблю, яка тягнеться через річку Дніпро, створюючи водосховище, що займає площу близько 2 155 квадратних кілометрів. Висота греблі 120 метрів і довжина близько 12 кілометрів. Вона слугувала важливою водорегулюючою спорудою, що контролює течію річки та дозволяє виробляти гідроелектроенергію.

Сама електростанція складається з шести турбінних гідроагрегатів, загальною потужністю 334,8 МВт, що робить її однією з найбільших гідроелектростанцій в Україні.

Каховська електростанція відіграє життєво важливу роль у постачанні електроенергії в регіон, підтримуючи промислові процеси, сільськогосподарську діяльність та побутове споживання.

"Поема про море"

Про будівництво Каховської ГЕС та драму, яка з ним повʼязана, навіть зняли художній фільм. Сценаристом його був Олександр Довженко.

Каховська ГЕС до руйнування. Фото: Укргідроенерго

У фільмі розповідається як з початком будівництва прилеглі до Каховської ГЕС села стикнулись з занепадом сільського господарства — іронічно, враховуючи що станція будувалась, в тому числі, для підтримки галузі.

Майже вся молодь після закінчення навчання йшла працювати на велике будівництво. І місцеві колгоспи залишились практично без робочих рук.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню.