Каховская ГЭС – история, строительство, вызовы и характеристики

Строительство Каховской ГЭС. Фото: Укргидроэнерго

Мария Кагал Редактор международного отдела

Каховская гидроэлектростанция – достопримечательность Украины, расположенная на реке Днепр поблизости, в пяти километрах от города Новая Каховка. 6 июня россияне ее полностью разрушили. Давайте углубимся в ее историю.

История строительства

Решение о начале строительства Каховского гидроузла было принято в 1950 году, и уже в 1955 году был запущен первый гидроагрегат. Далее в течение года смонтировали еще пять.

Читайте также:

Решение об этом строительстве из-за засушливого лета 1946, приведшего к голодной зиме. Его приняли на съезде партии еще при жизни Иосифа Сталина.

Первоначально СССР планировалось построить крупнейшее в мире водохранилище по площади и объему воды.

Проект был осуществлен как часть большого комплекса Днепровских гидроэлектростанций, целью которого было использование энергетического потенциала Днепра для производства электроэнергии, орошения и судоходства.

Строительство Каховской ГЭС. Фото: Укргидроэнерго

Каховская электростанция должна обеспечить стабильный источник электроэнергии для поддержки промышленного развития и укрепления энергетической инфраструктуры Советского Союза, в частности южных регионов Украины.

В 2000 году Каховской ГЭС присвоили имя выдающегося ученого и государственного деятеля Петра Степановича Непустого.

Вызовы

Строительство станции было связано со значительными инженерными вызовами из-за масштабности проекта и необходимости регулирования реки.

Стоимость строительства Каховской ГЭС составила около 430 миллионов советских рублей. Финансирование проекта обеспечило советское правительство, признавая важность гидроэнергетики для экономического роста и модернизации.

Чтобы воплотить проект в жизнь, пришлось привлечь огромное количество ресурсов: 12 тысяч человек, 1100 автомашин, 30 экскаваторов, 75 гусеничных и портальных кранов, 100 бульдозеров, 14 паровозов и 7 земснарядов.

Строительство Каховской ГЭС. Фото: Укргидроэнерго

Для размещения работников, которые будут обеспечивать работу станции, даже создали город — Новую Каховку.

Характеристики

Каховская электростанция имеет поразительную дамбу, которая тянется через реку Днепр, создавая водохранилище, занимающее площадь около 2 155 квадратных километров. Плотина имеет высоту 120 метров и протяженность около 12 километров. Она служила важным водорегулирующим сооружением, контролирующим течение реки и позволяющим производить гидроэлектроэнергию.

Сама электростанция состоит из шести турбинных гидроагрегатов, общей мощностью 334,8 МВт, что делает ее одной из самых больших гидроэлектростанций в Украине.

Каховская электростанция играет жизненно важную роль в снабжении электроэнергией в регион, поддерживая промышленные процессы, сельскохозяйственную деятельность и бытовое потребление.

"Поэма о море"

О строительстве Каховской ГЭС и связанной с ним драме даже сняли художественный фильм. Сценаристом его был Александр Довженко.

Каховская ГЭС. Фото: Укргидроэнерго

В фильме рассказывается, как с началом строительства прилегающие к Каховской ГЭС села столкнулись с упадком сельского хозяйства — иронично, учитывая, что станция строилась, в том числе, для поддержки отрасли.

Почти вся молодежь после окончания учебы шла на работу на большое строительство. И местные колхозы остались практически без рабочих рук.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.