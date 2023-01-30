Нові концептуальні графіті Tvboy в Ірпені та Бучі. Фото

Художник малював на зруйнованих будівлях та спалених танках

В містах Буча та Ірпінь з'явились нові графіті, які присвячені темі війни в Україні. Відомо, що в країну завітав відомий італійський художник TVboy (справжнє ім'я — Сальваторе Бенінтенде).

Новини.LIVE ділиться фотографіями неймовірних робіт художника.

Графіті у Бучі та Ірпені

"Зупинити війну в Україні закликає увесь світ. Політики, митці, спортсмени об’єднуються у підтримці нашої країни. Кожен по-своєму допомагає перемогти і відбудувати. Не мовчить італійський TVboy художник, який також підтримав жителів Бучі і закликав своїм малюнком — графіті зупинити війну", — йдеться на сайті Бучанської міської ради.

Зазначається, що у своїй унікальній роботі, яку залишив на згадку бучанцям, він використав техніку трафарету.



Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko