Новые концептуальные граффити TVboy в Ирпене и Буче. Фото

Итальянский уличный художник Tvboy создал концептуальные граффити в Ирпене и Буче
В городах Буча и Ирпень появились новые граффити, посвященные теме войны в Украине. Известно, что страну посетил известный итальянский художник TVboy (настоящее имя — Сальваторе Бенинтенде).
Новини.LIVE делится фотографиями невероятных работ художника.
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Граффити в Буче и Ирпене
"Остановить войну в Украине призывает весь мир. Политики, художники, спортсмены объединяются в поддержке нашей страны. Каждый по-своему помогает победить и отстроить. Не молчит итальянский TVboy художник, также поддержавший жителей Бучи и призвавший своим рисунком — граффити остановить войну", — говорится на сайте Бучанского городского совета.
Отмечается, что в своей уникальной работе, которую оставил упоминание бучанцам, он использовал технику трафарета.
Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко