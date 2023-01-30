Новые концептуальные граффити TVboy в Ирпене и Буче. Фото

Художник рисовал на разрушенных зданиях и сожженных танках

В городах Буча и Ирпень появились новые граффити, посвященные теме войны в Украине. Известно, что страну посетил известный итальянский художник TVboy (настоящее имя — Сальваторе Бенинтенде).

Новини.LIVE делится фотографиями невероятных работ художника.

Граффити в Буче и Ирпене

"Остановить войну в Украине призывает весь мир. Политики, художники, спортсмены объединяются в поддержке нашей страны. Каждый по-своему помогает победить и отстроить. Не молчит итальянский TVboy художник, также поддержавший жителей Бучи и призвавший своим рисунком — граффити остановить войну", — говорится на сайте Бучанского городского совета.

Отмечается, что в своей уникальной работе, которую оставил упоминание бучанцам, он использовал технику трафарета.

Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко