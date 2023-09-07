ЮНЕСКО хоче внести Софійській собор до незвичного списку памʼяток: про що йдеться

Софійській собор. Фото: google.com

Всесвітня організація ЮНЕСКО має на меті внести Київ та Львів до списку памʼяток Світової спадщини, які перебувають під загрозою знищення.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

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Що відомо

Низка обʼєктів, за даними ЮНЕСКО, перебувають під загрозою через війну в Україні. А тому в середині вересня Софійський собор та монастирські споруди у Києві мають бути внесені до списку об'єктів Світової спадщини, як і історичний центр міста Львова.

"Цим об'єктам загрожує знищення. Подібні до них зазнавали атак, коли до них підходили зони бойових дій або вони опинялися на нічийній землі. Ми не знаємо, що з ними може статися в майбутньому", – заявив директор Центру Всесвітньої спадщини Лазар Елунду в інтерв'ю агентству AFP.

За даними ЮНЕСКО, Софійський собор, розташований в історичному центрі Києва, є "однією з головних пам'яток архітектури та монументального мистецтва початку XI століття" в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міжнародна організація ЮНЕСКО виплачує фінансову допомогу деяким українським громадянам, які опинились у скрутному життєвому становищі. Йдеться про спеціальну стипендію у 600 доларів.