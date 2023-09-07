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ЮНЕСКО хоче внести Софійській собор до незвичного списку памʼяток: про що йдеться

7 вересня 2023 15:44
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
ЮНЕСКО хоче внести Софійській собор до незвичного списку памʼяток: про що йдеться
Софійській собор. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Всесвітня організація ЮНЕСКО має на меті внести Київ та Львів до списку памʼяток Світової спадщини, які перебувають під загрозою знищення.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

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Що відомо

Низка обʼєктів, за даними ЮНЕСКО, перебувають під загрозою через війну в Україні. А тому в середині вересня Софійський собор та монастирські споруди у Києві мають бути внесені до списку об'єктів Світової спадщини, як і історичний центр міста Львова.

"Цим об'єктам загрожує знищення. Подібні до них зазнавали атак, коли до них підходили зони бойових дій або вони опинялися на нічийній землі. Ми не знаємо, що з ними може статися в майбутньому", – заявив директор Центру Всесвітньої спадщини Лазар Елунду в інтерв'ю агентству AFP. 

За даними ЮНЕСКО, Софійський собор, розташований в історичному центрі Києва, є "однією з головних пам'яток архітектури та монументального мистецтва початку XI століття" в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міжнародна організація ЮНЕСКО виплачує фінансову допомогу деяким українським громадянам, які опинились у скрутному життєвому становищі. Йдеться про спеціальну стипендію у 600 доларів.

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