ЮНЕСКО хочет внести Софийский собор в необычный список памятников: о чем идет речь
Всемирная организация ЮНЕСКО планирует внести Киев и Львов в список памятников Всемирного наследия, которые находятся под угрозой уничтожения.
Об этом сообщает издание Le Figaro.
Что известно
Ряд объектов, по данным ЮНЕСКО, находятся под угрозой из-за войны в Украине. Поэтому в середине сентября Софийский собор и монастырские сооружения в Киеве должны быть внесены в список объектов Всемирного наследия, как и исторический центр города Львова.
"Этим объектам грозит уничтожение. Подобные им подвергались атакам, когда к ним подходили зоны боевых действий или они оказывались на ничейной земле. Мы не знаем, что с ними может произойти в будущем", — заявил директор Центра Всемирного наследия Лазарь Элунду в интервью агентству AFP.
По данным ЮНЕСКО, Софийский собор, расположенный в историческом центре Киева, является "одним из главных памятников архитектуры и монументального искусства начала XI века" в Украине.
Напомним, ранее мы писали, что международная организация ЮНЕСКО выплачивает финансовую помощь некоторым украинским гражданам, оказавшимся в тяжелом жизненном положении. Речь идет о специальной стипендии в 600 долларов.