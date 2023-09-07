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ЮНЕСКО хочет внести Софийский собор в необычный список памятников: о чем идет речь

7 сентября 2023 15:44
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ЮНЕСКО хочет внести Софийский собор в необычный список памятников: о чем идет речь
Софийский собор. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Всемирная организация ЮНЕСКО планирует внести Киев и Львов в список памятников Всемирного наследия, которые находятся под угрозой уничтожения.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

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Что известно

Ряд объектов, по данным ЮНЕСКО, находятся под угрозой из-за войны в Украине. Поэтому в середине сентября Софийский собор и монастырские сооружения в Киеве должны быть внесены в список объектов Всемирного наследия, как и исторический центр города Львова.

"Этим объектам грозит уничтожение. Подобные им подвергались атакам, когда к ним подходили зоны боевых действий или они оказывались на ничейной земле. Мы не знаем, что с ними может произойти в будущем", — заявил директор Центра Всемирного наследия Лазарь Элунду в интервью агентству AFP.

По данным ЮНЕСКО, Софийский собор, расположенный в историческом центре Киева, является "одним из главных памятников архитектуры и монументального искусства начала XI века" в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что международная организация ЮНЕСКО выплачивает финансовую помощь некоторым украинским гражданам, оказавшимся в тяжелом жизненном положении. Речь идет о специальной стипендии в 600 долларов.

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