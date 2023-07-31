ЮНЕСКО розповіло, на яку суму РФ завдала збитків сектору туризму та культури України
За перший рік повномасштабного вторгнення Росії окупанти зруйнували велику кількість українських пам'яток культури. За даними ЮНЕСКО, наразі сума збитків сектору туризму і культури становить понад 2,5 мільярда доларів.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Збитки українському сектору туризму і культури
"Багато музейних цінностей було знищено або незаконно вивезено до Росії", — йдеться у повідомленні.
Сума збитків може збільшуватися щодня, адже російські окупанти не припиняють обстрілювати територію України.
Видання опублікувало репортаж про зусилля зі збереження культурної спадщини України та представлення її мистецьких цінностей за кордоном. У ньому розповідається, як музей Ханенків у Києві вирішив передати свої колекції до Польщі на період повномасштабної війни.
Наразі будівля музею в столиці потребує реставрації. Директорка зазначила, що там небезпечно зберігати пам'ятки культури.
Нагадаємо, з Херсонського художнього музею російські загарбники вивозять цінні експонати. Вже відомо, що вже вивезено три картини художника-мариніста Івана Айвазовського. Полотна датовані останнім десятиліттям 19 сторіччя.
Також ми писали, що внаслідок нічної атаки з боку російської армії 20 липня, низка будівель у середмісті Одеси зазнала значних пошкоджень. Йдеться про пам’ятки архітектури та музеї.