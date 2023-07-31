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ЮНЕСКО розповіло, на яку суму РФ завдала збитків сектору туризму та культури України

31 липня 2023 13:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЮНЕСКО розповіло, на яку суму РФ завдала збитків сектору туризму та культури України
Знищений музей в Харківській області. Фото: Харківська ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За перший рік повномасштабного вторгнення Росії окупанти зруйнували велику кількість українських пам'яток культури. За даними ЮНЕСКО, наразі сума збитків сектору туризму і культури становить понад 2,5 мільярда доларів. 

Про це повідомляє "Голос Америки". 

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Збитки українському сектору туризму і культури

"Багато музейних цінностей було знищено або незаконно вивезено до Росії", — йдеться у повідомленні.

Сума збитків може збільшуватися щодня, адже російські окупанти не припиняють обстрілювати територію України. 

Видання опублікувало репортаж про зусилля зі збереження культурної спадщини України та представлення її мистецьких цінностей за кордоном. У ньому розповідається, як музей Ханенків у Києві вирішив передати свої колекції до Польщі на період повномасштабної війни. 

Наразі будівля музею в столиці потребує реставрації. Директорка зазначила, що там небезпечно зберігати пам'ятки культури.

Нагадаємо, з Херсонського художнього музею російські загарбники вивозять цінні експонати. Вже відомо, що вже вивезено три картини художника-мариніста Івана Айвазовського. Полотна датовані останнім десятиліттям 19 сторіччя.

Також ми писали, що внаслідок нічної атаки з боку російської армії 20 липня, низка будівель у середмісті Одеси зазнала значних пошкоджень. Йдеться про пам’ятки архітектури та музеї.

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