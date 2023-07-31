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ЮНЕСКО рассказало, на какую сумму РФ нанесла ущерб сектору туризма и культуры Украины

31 июля 2023 13:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ЮНЕСКО рассказало, на какую сумму РФ нанесла ущерб сектору туризма и культуры Украины
Уничтоженный музей в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За первый год полномасштабного вторжения России оккупанты разрушили большое количество украинских достопримечательностей. По данным ЮНЕСКО, сейчас сумма убытков сектору туризма и культуры составляет более 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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"Многие музейные ценности были уничтожены или незаконно вывезены в Россию", — говорится в сообщении.

Сумма ущерба может увеличиваться каждый день, ведь российские оккупанты не прекращают обстреливать территорию Украины.

Издание опубликовало репортаж об усилиях по сохранению культурного наследия Украины и представлению его художественных ценностей за границей. В нем рассказывается, как музей Ханенко в Киеве решил передать свои коллекции в Польшу на период полномасштабной войны.

В настоящее время здание музея в столице нуждается в реставрации. Директор отметила, что там опасно хранить достопримечательности.

Напомним, из Херсонского художественного музея российские захватчики вывозят ценные экспонаты. Уже известно, что уже вывезены три картины художника-мариниста Ивана Айвазовского. Полотна датированы последним десятилетием 19 века.

Также мы писали, что в результате ночной атаки со стороны российской армии 20 июля, ряд зданий в центре Одессы получил значительные повреждения. Речь идет о памятниках архитектуры и музеях.

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