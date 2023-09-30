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Юрист назвав причини затримок виплат військовим

30 вересня 2023 17:28
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Валерія Пержун
редактор
Юрист назвав причини затримок виплат військовим
Воїни ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Українські військовослужбовці отримують оплату у вигляді грошового забезпечення. Премії залежать від звання, посади, умов військової служби, кваліфікації та секретності несення служби.

Про це розповів юрист Ростислав Кравець у коментарі Факти ICTV.

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Зазвичай військовослужбовці отримують оплату на картку банку. Виплати надходять, як і найманим працівникам, у два етапи: у вигляді авансу (з 5 по 15 число) та основної суми (з 25 до початку наступного місяця).

"Все залежить від військових частин та роду військ. Я маю на увазі Національної гвардії та Міністерства оборони", — розповідає юрист Ростислав Кравець.

За словами юриста, затримка оплати може бути з декількох причин: відсутність коштів у бюджеті; неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами.

До того ж час займають розрахунки длдаткових виплат за участь у бойових діях. Адже її одразу включають у зарплатню.

У період дії воєнного стану військові мають кілька видів виплат: щомісячне грошове забезпечення та премії від 30 до 100 тис. грн. Преміювання залежать від звання, посади, кваліфікації, а також тривалості, інтенсивності, секретності й умов несення військової служби.

Також у разі поранення військовослужбовця під час бойових дій він або вона можуть отримати одноразову виплату у 100 тис. грн і щомісячну оплату у 100 тис. грн під час проходження лікування.

Нагадаємо, деяким українцям не платять "лікарняні": перелік випадків.

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