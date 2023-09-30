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Юрист назвал причины задержек выплат военным

30 сентября 2023 17:28
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Юрист назвал причины задержек выплат военным
Воины ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Украинские военнослужащие получают оплату в виде денежного довольствия. Премии зависят от звания, должности, условий военной службы, квалификации и секретности несения службы.

Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.

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Обычно военнослужащие получают оплату на карту банка. Выплаты поступают, как и наемным работникам, в два этапа: в виде аванса (с 5 по 15 число) и основной суммы (с 25 до начала следующего месяца).

"Все зависит от воинских частей и рода войск. Я имею в виду Национальную гвардию и Министерство обороны" , — рассказывает юрист Ростислав Кравец.

По словам юриста, задержка оплаты может быть по нескольким причинам: отсутствие средств в бюджете; ненадлежаще сформированы запросы на выплату зарплаты воинским частям.

В то же время занимают расчеты налоговых выплат за участие в боевых действиях. Ведь его сразу включают в зарплату.

В период действия военного положения военные имеют несколько видов выплат: ежемесячное денежное довольствие и премии от 30 до 100 тыс. грн. Премирование зависит от звания, должности, квалификации, а также продолжительности, интенсивности, секретности и условий несения военной службы.

Также в случае ранения военнослужащего во время боевых действий он или она могут получить одноразовую выплату в 100 тыс. грн и ежемесячную оплату в 100 тыс. грн во время прохождения лечения.

Напомним, некоторым украинцам не платят "больничные": список случаев.

 

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