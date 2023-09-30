Юрист назвал причины задержек выплат военным
Украинские военнослужащие получают оплату в виде денежного довольствия. Премии зависят от звания, должности, условий военной службы, квалификации и секретности несения службы.
Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.
Как и когда военным начисляют выплаты
Обычно военнослужащие получают оплату на карту банка. Выплаты поступают, как и наемным работникам, в два этапа: в виде аванса (с 5 по 15 число) и основной суммы (с 25 до начала следующего месяца).
"Все зависит от воинских частей и рода войск. Я имею в виду Национальную гвардию и Министерство обороны" , — рассказывает юрист Ростислав Кравец.
По словам юриста, задержка оплаты может быть по нескольким причинам: отсутствие средств в бюджете; ненадлежаще сформированы запросы на выплату зарплаты воинским частям.
В то же время занимают расчеты налоговых выплат за участие в боевых действиях. Ведь его сразу включают в зарплату.
В период действия военного положения военные имеют несколько видов выплат: ежемесячное денежное довольствие и премии от 30 до 100 тыс. грн. Премирование зависит от звания, должности, квалификации, а также продолжительности, интенсивности, секретности и условий несения военной службы.
Также в случае ранения военнослужащего во время боевых действий он или она могут получить одноразовую выплату в 100 тыс. грн и ежемесячную оплату в 100 тыс. грн во время прохождения лечения.
Напомним, некоторым украинцам не платят "больничные": список случаев.