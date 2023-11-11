Юристи пояснили, чи може військовий піти у відпустку для догляду за хворим родичем

Військовий у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Фото: РРТЦК та СП

Згідно з законодавством України військовий під час воєнного стану має праву на оплачувану відпустку. Проте трапляються обставини, коли відпустка потрібна в позачерговому порядку, наприклад, заради догляду за хворим родичем.

Юристи пояснили, чи має право воїн ЗСУ на таку відпустку.

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Згідно з вимогами Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" під час дії воєнного стану, військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Така відпустка може тривати не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж 2 доби в один кінець.

Хто може іти у відпустку позачергово

"Проте під час війни надання армійцям інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку, припиняється", — пояснив юрист.

Виключення також може бути зроблене для військовослужбовців, які в зв'язку з пораненням мають пройти військово-лікарську комісію.

Сімейні обставини, які дають право на відпустку

Поряд з цим відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках:

укладення ним шлюбу – тривалістю до 10 календарних днів;

тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу, зокрема дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, — тривалістю до 7 календарних днів.

пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця або родичів, — тривалістю до 15 календарних днів.

в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини — тривалістю до 3-х календарних днів.

Юристи розповідають, що існують випадки, коли певні командири та начальники відмовляються підписувати військовослужбовцям рапорти про надання відпусток, зокрема в разі одруження.

Хоча такі види відпусток без збереження грошового забезпечення, навіть під час війни надаються в обов’язковому порядку і в цьому випадку командир може її лише обмежити, тобто надати 3,5 або 7 діб.

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