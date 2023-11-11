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Юристы объяснили, может ли военный уйти в отпуск для ухода за больным родственником

11 ноября 2023 19:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Юристы объяснили, может ли военный уйти в отпуск для ухода за больным родственником
Военный в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Фото: РРТЦК и СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Согласно законодательству Украины военный во время военного положения имеет право на оплачиваемый отпуск. Однако случаются обстоятельства, когда отпуск требуется во внеочередном порядке, например, для ухода за больным родственником.

Юристы объяснили, имеет ли право воин ВСУ на такой отпуск.

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Согласно требованиям Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" во время действия военного положения, военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Такой отпуск может длиться не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Кто может уходить в отпуск вне очереди

"Однако во время войны предоставление армейцам других видов отпусков, кроме отпусков военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, прекращается", — пояснил юрист.

Исключение также может быть сделано для военнослужащих, которые в связи с ранением должны пройти военно-врачебную комиссию.

Семейные обстоятельства, дающие право на отпуск

Наряду с этим отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения денежного довольствия предоставляется военнослужащему в следующих случаях:

  • заключение им брака – продолжительностью до 10 календарных дней;
  • тяжелого состояния здоровья или смерти родных по крови или по браку, в частности супруги (супруги), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочки), пасынка (подчерки), родного брата (родной сестры) военнослужащего, отца ( матери) супругов или лица, на воспитании которого находился военнослужащий, — продолжительностью до 7 календарных дней;
  • пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащего или родственников, — продолжительностью до 15 календарных дней;
  • в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, по решению командира (начальника) воинской части — продолжительностью до 3 календарных дней.

Юристы рассказывают, что существуют случаи, когда определенные командиры и начальники отказываются подписывать военнослужащим рапорты о предоставлении отпусков, в частности, в случае женитьбы.

Хотя такие виды отпусков без сохранения денежного довольствия, даже во время войны предоставляются в обязательном порядке и в этом случае командир может ее лишь ограничить, то есть предоставить 3,5 или 7 суток.

Ранее мы сообщали, как военному выехать из Украины на лечение, в командировку или отпуск.

Напомним, мы писали, как военному уволиться со службы из-за состояния здоровья во время войны.

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